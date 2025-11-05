Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero Pioli, Baldi furioso: “Ha preso in giro la Fiorentina” | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Situazione rovente in casa viola, dopo l’addio del tecnico l’analisi del momento su Calciomercato.it: scenari preoccupanti per il nostro ospite

Salta un’altra panchina in Serie A, è quella della Fiorentina, con l’addio a Stefano Pioli. Il tecnico paga risultati molto scadenti e ora per il club viola si apre una fase molto delicata. Ne abbiamo parlato su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta, con Lorenzo Polimanti e con il giornalista Dario Baldi come ospite.

Pioli
Esonero Pioli, Baldi furioso: “Ha preso in giro la Fiorentina” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Baldi, ovviamente, non ha nascosto la sua delusione anche per il comportamento dello stesso Pioli: “Ridicolo essere rimasti appesi per 36 ore – ha dichiarato – Pioli ha rifiutato legittimamente tutte le proposte legate all’esonero e alla buonuscita, ma ci hanno raccontato di una persona che amava Firenze. Mi sembra che fosse innamorato solo dei soldi, ci ha preso in giro. Ha grandi responsabilità, ha spaccato uno spogliatoio che funzionava con Palladino. Quindi se questa squadra non gira non è certo colpa dei giocatori, anche se andrebbero messi più attributi, manca la cazzimma, non è nemmeno che abbiano giocato contro l’allenatore”.

Ora, il futuro non appare roseo per i viola, anzi. Prosegue Baldi: “Volevo quasi buttarmi di sotto quando ho letto i nomi dei successori. La Fiorentina è da encefalogramma piatto, anche a livello societario, Commisso non interviene. Pradè si è dimesso e ci ha lasciato in una situazione di melma. Siamo messi male se si parla della soluzione interna alla Goretti. Come direttore sportivo, servirebbe uno alla Maldini, non c’è altro. Di sicuro, non voglio più vedere amici, conoscenti di Pradè e quant’altro. Per quanto riguarda i sostituti, Mancini ha avuto un brutto rapporto con i tifosi della Fiorentina, ma è molto meglio di D’Aversa. A oggi, non se ne esce. Immaginate uno come D’Aversa che dovrebbe essere ascoltato da De Gea, Dodò, Gosens, Kean, parliamo di un allenatore sempre esonerato o retrocesso ultimamente. Il mio nome più adatto per la Fiorentina è ritornare a Palladino. So che a molti non piace, mi ricordo solo che a oggi, 4 novembre, l’anno scorso noi eravamo terzi. Ed ero uno dei pochi a difenderlo l’anno scorso, ora tutti si sono accorti che avevo ragione. Serve uno che abbia gli attributi, oppure qui la Fiorentina va in Serie B. Piuttosto che D’Aversa, io terrei Galloppa“.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie