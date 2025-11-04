Juve-Sporting CP, Vlahovic sempre più dentro: con Spalletti gli si spalanca il futuro

Dal pre-partita alla prima frazione di gioco, Dusan Vlahovic sempre più protagonista con Luciano Spalletti in panchina e nel suo futuro adesso può esserci il rinnovo con la Juventus

Le premesse erano quelle giuste, con Giorgio Chiellini che ai microfoni di Sky Sport era stato piuttosto chiaro: Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport: “È da inizio anno che vi dico che Dusan sta pensando solo alla Juve. Rinnovo? La porta non è chiusa da nessuna dalle parti, anzi da ambo le parti c’è la volontà di metterci a sedere”.

Le parole dell’ex difensore bianconero hanno fatto seguito a quelle di Luciano Spalletti in conferenza, che hanno sigillato un rapporto di stima e fiducia reciproca importante con l’attaccante serbo. Nella prima frazione di gara contro lo Sporting CP, poi, Vlahovic ha dimostrato sul campo di essere in un ottimo momento e di avere tutto per essere un leader per la squadra. È stato il numero 9 bianconero a trovare la rete del pareggio e solamente un grande Rui Silva gli ha impedito di mettere a referto almeno una doppietta nel primo tempo.

Adesso, i tormenti che lo hanno circondato tutta l’estate sembrano un ricordo lontano: il rinnovo di contratto diventa una possibilità da tenere sempre più in considerazione. Il giocatore vorrebbe restare e la Juventus per trovare un attaccante di quel livello avrebbe bisogno di un esborso economico molto più corposo. Il futuro di DV9 è cambiato con Spalletti.