Juve, Spalletti gioca in dieci: “In tribuna dalla prossima partita”

Cosa è successo durante la gara di Champions League contro lo Sporting CP

È partita in salita l’avventura di Spalletti in Champions da allenatore della Juventus. I bianconeri sono stati puniti al 12′ dal gol di Araujo: colpevole un po’ tutta la squadra, dal centrocampo a una difesa fin troppo morbida. Sotto accusa, però, ci è finito anche Michele Di Gregorio, reo di non essere riuscito a respingere il sinistro (forte e preciso) dell’esterno dei portoghesi.

Spalletti prima di Cremonese-Juve
Juve, Spalletti gioca in dieci: "In tribuna dalla prossima partita"

Su X è pieno di commenti di tifosi juventini inferociti con il proprio portiere. Eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

Dodicesima presenza stagionale per Di Gregorio

Stasera Di Gregorio colleziona la dodicesima presenza stagionale. Fin qui l’estremo difensore milanese, da tempo nel mirino di una buona fetta di tifosi bianconeri, ha saltato soltanto due partite, quella di Champions in casa del Villarreal e quella di campionato all’Olimpico contro la Lazio.

