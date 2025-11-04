Juve, Spalletti gioca in dieci: “In tribuna dalla prossima partita”

Cosa è successo durante la gara di Champions League contro lo Sporting CP

È partita in salita l’avventura di Spalletti in Champions da allenatore della Juventus. I bianconeri sono stati puniti al 12′ dal gol di Araujo: colpevole un po’ tutta la squadra, dal centrocampo a una difesa fin troppo morbida. Sotto accusa, però, ci è finito anche Michele Di Gregorio, reo di non essere riuscito a respingere il sinistro (forte e preciso) dell’esterno dei portoghesi.

Su X è pieno di commenti di tifosi juventini inferociti con il proprio portiere. Eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

Insisto, Di Gregorio è scarso. — JuveIntino #Jj (@JuveIntino) November 4, 2025

Possibile che Di Gregorio non pari nemmeno un tiro ? #JuveSCP#UCL — Andrea (@andrecannataro) November 4, 2025

Ma Di Gregorio non può parare come fa ogni portiere contro di noi? #JuveSCP — Mattia CM8 (@Mattia_CM8) November 4, 2025

Di Gregorio tenta la parata solo quando il pallone è a portata di braccia 🤬 — Emanuel Fontana 🇪🇺 (@emanuel_fontana) November 4, 2025

La Juve NON può avere come portiere Di Gregorio — Ezechiele 25:17 (@ezechiele_25) November 4, 2025

Ogni Tiro è gol . Ma sbattetelo in tribuna Di Gregorio — FraFri 10 (@Frances59196610) November 4, 2025

Dodicesima presenza stagionale per Di Gregorio

Stasera Di Gregorio colleziona la dodicesima presenza stagionale. Fin qui l’estremo difensore milanese, da tempo nel mirino di una buona fetta di tifosi bianconeri, ha saltato soltanto due partite, quella di Champions in casa del Villarreal e quella di campionato all’Olimpico contro la Lazio.