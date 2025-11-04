Atalanta
Juve, scippo alla rivale: già scelto il nuovo attaccante

La Juventus a caccia di almeno un grande colpo per il 2026: decisione presa, colpo inatteso per l’attacco di Spalletti

Tra campo e calciomercato la nuova Juventus di Luciano Spalletti sta già prendendo forma. Al di là delle intuizioni con i giocatori già a disposizione, il tecnico di Certaldo è in attesa di buone nuove in vista della riapertura della sessione invernale.

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti
Juve, scippo alla rivale: già scelto il nuovo attaccante (Ansafoto) – Calciomercato.it

Gennaio sarà un mese cruciale per i bianconeri, con l’ìdea ventilata ormai da diverse settimane di rinforzare la squadra in ogni zona del campo. In attesa del ritorno di Bremer, occhio ai potenziali colpi in difesa. Allo stesso modo la coperta in mediana è già risultata corta: servirà agire in maniera oculata.

Attenzione all’idea, poi, di rinnovare il reparto avanzato. L’attacco della Juventus sotto la lente d’ingrandimento. Con Dusan Vlahovic sempre più titolare e Jonathan David oggi grande delusione del mercato estivo, occhio alle possibili novità.

Trincao dallo Sporting alla Juve: è l’uomo giusto per Spalletti

Il nostro consueto sondaggio, nelle scorse ore, ha portato ad un verdetto netto su quelli che potrebbero diventare i prossimi obiettivi della dirigenza piemontese.

Francisco Trincao esulta dopo il gol con lo Sporting
Il sondaggio di Calciomercato.it (Ansafoto) – Calciomercato.it

“Stasera Juve-Sporting in Champions, i bianconeri tornano a osservare Hjulmand ma non solo lui: quale altro giocatore tra i portoghesi farebbe al caso di Spalletti?”, questo il quesito posto ai lettori di Calciomercato.it che ha portato un verdetto a sorpresa. Al netto dell’ex Lecce che viene valutato 60 milioni di euro – questa la cifra determinata dalla clausola rescissoria presente nel contratto coi portoghesi – c’è un altro nome che i tifosi della Juventus vorrebbero vedere agli ordini di Spalletti.

Con il 9,1% si sono ‘piazzati’ nelle preferenze dei nostri lettori sia Ivan Fresneda che Zeno Debast ma sia il laterale destro che il centrale belga non hanno evidentemente infiammato l’entusiasmo dei sostenitori juventini. 36,4% per il secondo ‘classificato’ Pedro Gonçalves, ala lusitana già a segno 8 volte con lo Sporting in stagione.

In prima posizione, con il 45,5% dei voti, si piazza Francisco Trincao. L’ex Barcellona, 25 anni, in scadenza nel 2027 e già accostato alla Serie A potrebbe essere un’opzione intrigante – per doti tecniche e duttilità – per l’attacco della Juventus del futuro. Una suggestione, sullo sfondo, che i tifosi della Juve sperino possa diventare qualcosa di più.

