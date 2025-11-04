DIRETTA Champions, Napoli-Eintracht Francoforte: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i rossoneri di Toppmoller in tempo reale

Il Napoli riceve l’Eintracht Franforte a Fuorigrotta in uno dei due anticipi del martedì validi per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 3 punti che sarà diretta dall’arbitro portoghese Pinheiro.

Reduci dal pareggio casalingo contro il Como che è valso comunque il primo posto solitario in Serie A, gli azzurri di Antonio Conte hanno bisogno di tornare a vincere anche in campo internazionale. C’è da cancellare l’umiliante 6-2 subito contro il Psv Eindhoven, dopo il ko all’esordio contro il Manchester City e il successo sullo Sporting CP per risalire la graduatoria.

Anche le Aquile di Dino Toppmoller vengono da un pareggio, quello in Bundesliga contro l’Heidenheim che li relega in ottava posizione nel campionato tedesco. Serve un risultato di prestigio per dare una svolta alla stagione. L’ultimo precedente ufficiale risale a marzo 2023, quando i partenopei si imposero col risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Osimhen ed il rigore di Zielinski che valsero l’accesso ai quarti.

Napoli-Eintracht Francoforte, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli ed Eintracht Francoforte live in tempo reale.

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, Anguissa, McTominay, Politano, Elmas, Hojlund. All. Antonio Conte

EINTRACHT (3-4-2-1) Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Collins, Larsson, Chaibi, Brown, Gotze, Bahoya, Burkardt. All. Dino Toppmoller

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Psg, Bayern Monaco, Inter, Arsenal e Real Madrid punti 9; Borussia Dortmund e Manchester City 7; Newcastle, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Sporting CP, Qarabag e Galatasaray 6; Tottenham 5; Psv Eindhoven e Atalanta 4; Marsiglia, Atletico Madrid, Club Brugge, Athletic Bilbao, Eintracht Francoforte, Napoli e Union SG 3; Juventus, Monaco, Slavia Praga, Pafos e Bodo Glimt 2; Villarreal, Kairat Almaty, Copenaghen e Olympiacos 1; Benfica e Ajax 0.

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15; Eintracht Francoforte-Mainz domenica 9 novembre ore 19:30.