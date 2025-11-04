DIRETTA Champions League, Juventus-Sporting CP 0-1: paratona Rui Silva sul colpo di testa di Vlahovic LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Spalletti e i biancoverdi di Rui Borges in tempo reale

La Juventus ospita lo Sporting CP a Torino in una gara valida per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che vengono da un week end positivo nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert.

Da un lato i bianconeri di Luciano Spalletti, al suo esordio in campo europeo sulla panchina della Vecchia Signora, vogliono dare seguito al successo in Serie A contro la Cremonese. L’obiettivo è quello di conquistare la prima vittoria dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, cui ha fatto seguito la sconfitta contro il Real Madrid, per entrare almeno in zona playoff.

Dall’altro lato i biancoverdi di Rui Borges, che a loro volta sono reduci dalla vittoria sull’Alverca nella Liga portoghese, sono al loro secondo viaggio in Italia dopo il ko rimediato contro il Napoli. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale ai quarti di finale di Europa League del 2023, quando i piemontesi ebbero la meglio col punteggio di 1-0 in virtù della rete di Gatti.

Juventus-Sporting CP, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Sporting Cp live in tempo reale.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Goncalves, Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Rui Borges

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Arsenal* punti 12; Psg, Bayern Monaco, Inter e Real Madrid 9; Borussia Dortmund e Manchester City 7; Newcastle, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Sporting CP, Qarabag e Galatasaray 6; Tottenham 5; Psv Eindhoven, Atalanta, Eintracht Francoforte*, Napoli* 4; Marsiglia, Atletico Madrid, Club Brugge, Athletic Bilbao e Union SG 3; Juventus, Monaco, Slavia Praga*, Pafos e Bodo Glimt 2; Villarreal, Kairat Almaty, Copenaghen e Olympiacos 1; Benfica e Ajax 0.

PROSSIMI IMPEGNI: Torino-Juventus sabato 8 novembre ore 18; Santa Clara-Sporting CP sabato 8 novembre ore 21:30.