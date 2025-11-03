Atalanta
PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CAGLIARI 2-0: Isaksen si riscatta, Borrelli-Esposito coppia flop

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio

Provedel 6,5

Lazzari 6. Dal 72′ Pellegrini 6

Gila 6,5

Romagnoli 6. Dal 46′ Provstgaard 6

Marusic 6

Guendouzi 6

Cataldi 6

Basic 5,5. Dal 61′ Vecino 5,5

Isaksen 7. Dall’84’ Pedro sv

Dia 5,5. Dall’84’ Noslin sv

Zaccagni 7.

All.: Sarri 6,5

La notizia vera, quella più bella, oltre alla vittoria è che a firmare il gol è stato Isaksen, che si riscatta dopo l’erroraccio di Pisa. Per il danese fondamentale, per la Lazio ancora di più. Anche perché la prestazione non è stata per niente esaltante, tante le difficoltà soprattutto offensive. Un centrocampo che fatica a creare, fraseggiare, una squadra che riempie poco e niente l’area. Per questo una giocata individuale così era forse l’unico modo per sbloccarla. Dia resta indietro di condizione, ma va detto pure che era sempre costantemente isolato. Basic dopo il partitone con la Juve sbaglia un gol che rischiava di essere molto pesante. A San Siro servirà molto ma molto di più.

Cagliari

Caprile 6

Zappa 6

Mina 6

Luperto 5,5

Palestra 5,5. Dal 79′ Idrissi sv

Folorunsho 5,5. Dal 79′ Pavoletti sv

Prati 5,5

Adopo 5,5

Gaetano 5. Dal 56′ Felici 6

Borrelli 5. Dal 68′ Kiliçsoy 5,5

Esposito 5. Dal 68′ Luvumbo 6

All.: Pisacane 5,5

Arbitro: Sacchi 6

La striscia negativa prosegue, ora le partite senza vincere sono sei. Il Cagliari regge bene in difesa, anche se la Lazio le poche volte che affonda rischia di fare male e non è precisa. Il gol di Isaksen ha la partecipazione di una serie di errori individuali e marcature troppo larghe. E davanti le difficoltà sono davvero tante. Non impressiona nessuno, solo Felici cerca di dare un po’ di pepe ma dura pochissimo.

Il tabellino di Lazio-Cagliari 2-0

Marcatori: 65′ Isaksen (L), 90’+1 Zaccagni (L)

Ammoniti: Gaetano (C), Felici (C)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (72′ Pellegrini), Gila, Romagnoli (46′ Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (61′ Vecino); Isaksen (84′ Pedro), Dia (84′ Noslin), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj.
All.: Sarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra (79′ Idrissi); Folorunsho (79′ Pavoletti), Prati, Adopo; Gaetano (56′ Felici); Borrelli (68′ Kiliçsoy), Esposito (68′ Lovumbo).
A disp.: Radunovic, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Rodriguez, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Zé Pedro.
All.: Pisacane.

Arbitro: Sacchi; Assistenti: Mondin – Monaco; IV Uomo: Galipò; VAR: Paterna; AVAR: Di Paolo

