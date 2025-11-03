Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Juve, intreccio Maignan: colpo in Serie A

Foto dell'autore

Il futuro di Mike Maignan sotto la lente d’ingrandimento: il piano del Milan per il sostituto, occhio anche alla Juve

Non è un mistero: il destino di Mike Maignan rimane uno dei temi caldi in casa Milan. I rossoneri continuano a studiare le prossime importanti decisioni in sede di calciomercato.

Il portiere del Milan, Mike Maignan
Milan-juve, intreccio Maignan: colpo in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.it

Tra queste, ovviamente, il comprendere in via definitiva quale possa essere il futuro di Mike Maignan, perno del Milan passato e presente: probabilmente, non futuro. Perché il contratto del portierone francese è in scadenza il 30 giugno 2026 e la sensazione generale è che, alla fine, si possa agilmente consumare il divorzio tra l’ex Lille e il ‘Diavolo’.

Un Milan che, dunque, deve guardare altrove per la porta del futuro. E all’orizzonte potrebbe prospettarsi un intreccio di mercato davvero clamoroso con la Juventus che pure sta valutando il da farsi per quanto riguarda Michele Di Gregorio, reduce da alti e bassi in questo inizio di stagione.

Milan, post Maignan: triangolo con la Juventus

Milan e Juventus potrebbero tornare a sfidarsi, in estate, per la firma di un estremo difensore di grande talento. Elia Caprile, 24 anni, passato dal Napoli al Cagliari per appena 8 milioni.

Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari
Milan, post Maignan: triangolo con la Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it

Oggi la valutazione del gioiello veronese è più che raddoppiata: gli isolani, che punteranno comunque a trattenerlo a fine stagione, sono pronti a chiedere almeno 20 milioni per il suo cartellino. Uno sforzo che la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe sentirsi costretta a fare, visto il probabilissimo addio di Maignan.

Allo stesso modo se Comolli decidesse di ascoltare nuove proposte per Di Gregorio, anche i bianconeri potrebbero unirsi alla corsa per Caprile. Un testa a testa che rischia, con largo anticipo, di rendere bollente l’asse Milano-Torino. Con il Cagliari pronto a sperare in un’asta per l’ex portiere azzurro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie