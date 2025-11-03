Milan-Juve, intreccio Maignan: colpo in Serie A

Il futuro di Mike Maignan sotto la lente d’ingrandimento: il piano del Milan per il sostituto, occhio anche alla Juve

Non è un mistero: il destino di Mike Maignan rimane uno dei temi caldi in casa Milan. I rossoneri continuano a studiare le prossime importanti decisioni in sede di calciomercato.

Tra queste, ovviamente, il comprendere in via definitiva quale possa essere il futuro di Mike Maignan, perno del Milan passato e presente: probabilmente, non futuro. Perché il contratto del portierone francese è in scadenza il 30 giugno 2026 e la sensazione generale è che, alla fine, si possa agilmente consumare il divorzio tra l’ex Lille e il ‘Diavolo’.

Un Milan che, dunque, deve guardare altrove per la porta del futuro. E all’orizzonte potrebbe prospettarsi un intreccio di mercato davvero clamoroso con la Juventus che pure sta valutando il da farsi per quanto riguarda Michele Di Gregorio, reduce da alti e bassi in questo inizio di stagione.

Milan, post Maignan: triangolo con la Juventus

Milan e Juventus potrebbero tornare a sfidarsi, in estate, per la firma di un estremo difensore di grande talento. Elia Caprile, 24 anni, passato dal Napoli al Cagliari per appena 8 milioni.

Oggi la valutazione del gioiello veronese è più che raddoppiata: gli isolani, che punteranno comunque a trattenerlo a fine stagione, sono pronti a chiedere almeno 20 milioni per il suo cartellino. Uno sforzo che la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe sentirsi costretta a fare, visto il probabilissimo addio di Maignan.

Allo stesso modo se Comolli decidesse di ascoltare nuove proposte per Di Gregorio, anche i bianconeri potrebbero unirsi alla corsa per Caprile. Un testa a testa che rischia, con largo anticipo, di rendere bollente l’asse Milano-Torino. Con il Cagliari pronto a sperare in un’asta per l’ex portiere azzurro.