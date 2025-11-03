Atalanta
“Gli arbitri sono condizionati”: bufera sul caso Bisseck in Verona-Inter

Continua a far discutere il caso arbitrale del weekend di Serie A: “Gli arbitri sono condizionati”

È andato in archivio un altro weekend di Serie A ricco di episodi arbitrali ed altrettante polemiche. Il ‘caso’ dell’ultimo turno è il fallo di Bisseck ai danni di Giovane, sanzionato dall’arbitro Doveri con il cartellino giallo.

Bisseck
Bisseck ammonito nel secondo tempo di Verona-Inter (Foto ANSA) – Calciomercato.it

La sala Var ha poi confermato la decisione di campo del direttore di gara. Come spiegato anche dal nostro esperto Maurizio Russo nella moviola odierna, manca uno dei quattro parametri per l’espulsione, ovvero la direzione dell’azione con il pallone diretto verso l’esterno. Delle accese polemiche arbitrali abbiamo discusso anche a ‘CMIT LIVE’, nella consueta diretta del lunedì sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Verona-Inter, bufera Bisseck: “Arbitri condizionati”

“Non dovrebbe essere così, ma la pressione mediatica condiziona gli arbitri“, ha affermato la nostra direttrice Eleonora Trotta nel corso della diretta.

Focus, poi, anche sulle scintille Conte-Marotta post Napoli-Inter. Per il nostro Alessio Lento, “Conte non parla di arbitri, parla per salvare il suo di lavoro. Lo scorso anno parlava di retropensieri, adesso dice di non parlarne per non condizionarli. Evidentemente è in difficoltà e parla per sé, per salvare il suo”. In alto il video integrale.

