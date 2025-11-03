Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Primo dei due posticipi in programma questo lunedì e valido per la decima giornata del campionato di Serie A

Dopo le gare giocate sabato e domenica, si torna in campo per chiudere la decima giornata del campionato di Serie A con il primo dei due posticipi in programma oggi.

Grosso a bordocampo durante una partita del Sassuolo
Grosso (Ansa) – Calciomercato.it

Il Sassuolo padrone di casa, guidato in panchina dal Campione del Mondo Fabio Grosso, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria esterna ottenuta contro il Cagliari, diretta concorrente nella corsa alla salvezza.

Di contro, il Genoa dell’allenatore Patrick Vieira vive una situazione complicatissima ed è ultimo in classifica soli 3 punti conquistati in nove partite. Pesante l’ultima sconfitta casalinga contro la Cremonese di Davide Nicola.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-GENOA

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Cande, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskiy, Vitinha; Ekuban. All. Vieira

CLASSIFICA SERIE A:

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie