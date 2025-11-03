DIRETTA Serie A, Sassuolo-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Primo dei due posticipi in programma questo lunedì e valido per la decima giornata del campionato di Serie A
Dopo le gare giocate sabato e domenica, si torna in campo per chiudere la decima giornata del campionato di Serie A con il primo dei due posticipi in programma oggi.
Il Sassuolo padrone di casa, guidato in panchina dal Campione del Mondo Fabio Grosso, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria esterna ottenuta contro il Cagliari, diretta concorrente nella corsa alla salvezza.
Di contro, il Genoa dell’allenatore Patrick Vieira vive una situazione complicatissima ed è ultimo in classifica soli 3 punti conquistati in nove partite. Pesante l’ultima sconfitta casalinga contro la Cremonese di Davide Nicola.
PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-GENOA
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Cande, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskiy, Vitinha; Ekuban. All. Vieira
