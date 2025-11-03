DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoblu di Pisacane in tempo reale

La Lazio ospita il Cagliari a Roma nel monday night che chiude la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni deluse dai risultati del turno infrasettimanale in cerca di riscatto che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno una striscia aperta di cinque risultati utili dopo il ko nel derby contro la Roma. Ma dopo la bella vittoria interna contro la Juventus che è costata la panchina a Tudor ci si aspettava di più giovedì scorso contro il Pisa: serve una vittoria convincente prima della trasferta di domenica prossima contro l’Inter.

I rossoblu di Vincenzo Pisacane, invece, stanno facendo meglio in trasferta – dove sono arrivati gli ultimi pareggi contro Udinese e Verona – che in Sardegna dove ha rimediato tre sconfitte di fila contro Inter, Bologna e Sassuolo. La scorsa stagione, su questo campo, i capitolini ebbero la meglio col risultato di 2-1 grazie alle reti di Dia e Zaccagni inframezzate dal momentaneo pareggio di Luvumbo.

Lazio-Cagliari, Formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Cagliari live in tempo reale.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito. All.: Pisacane

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 22 punti; Roma, Inter e Milan 21; Bologna e Juventus 18; Como 17; Udinese 15; Cremonese 14; Atalanta, Sassuolo e Torino 13; Lazio* 12; Cagliari* e Lecce 9; Parma 7; Pisa e Genoa 6, Verona 5; Fiorentina 4.

Una partita in meno *

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Como sabato 8 novembre ore 15; Inter-Lazio domenica 9 novembre ore 20:45.