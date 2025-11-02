PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-2: Giovane da applausi, Luis Henrique non si è mai visto

Voti, top e flop della sfida andata in scena al Bentegodi e valevole per la decima giornata di Serie A
L’Inter batte un ottimo Verona nel recupero grazie alla sfortunata autorete di Frese. Tre punti pesanti per Chivu, ora a -1 dal Napoli di Conte.
Pagelle Verona-Inter
VERONA
- Montipò 6,5
- TOP Bella-Kotchap 7 – Gioca un ruolo chiave, anche se poco appariscente. Spinta propulsiva per la squadra.
- Nelsson 7
- Frese 6,5
- TOP Belghali 7 – Costante spina nel fianco. Vince quasi sempre lui i duelli.
- Akpa-Akpro 6,5 – 88′ Harroui s.v.
- Gagliardini 6,5
- FLOP Bernede 5,5 – Accompagna discretamente l’attacco, ma sbaglia tanto. – Dal 73′ Niasse s.v.
- Bradaric 6,5
- TOP Giovane 8 – Un gol da grande attaccante per movimento e tempi d’esecuzione. È l’ennesima geniale intuizione di Sogliano?
- Orban 7 – Dal 73′ Mosquera s.v.
- All.Zanetti 7
INTER
- Sommer 6
- Akanji 6
- Bisseck 6
- FLOP Bastoni 5 – Nell’azione del gol marcatura fin troppo leggera su Orban. Davanti è un po’ pasticcione.
- FLOP Luis Henrique 4 – La seconda da titolare male come la prima. Gioca benissimo a nascondino, perché nessuno lo trova. – Dal 54′ Dumfries 6
- Sucic 6 – 88′ Frattesi s.v.
- Calhanoglu 6,5
- TOP Zielinski 7 – Forse Chivu lo toglie troppo presto. Oltre al grande gol, mette sostanza nel momento di grossa difficoltà della squadra. – Dal 54′ Barella 5,5
- Carlos Augusto 5 – 65′ Dimarco 5,5
- Bonny 5 – Dal 54′ Pio Esposito 5,5
- FLOP Lautaro Martinez 5 – Ci prova ma proprio non gli riesce nulla. Probabilmente deve un po’ rifiatare.
- All.Chivu 5,5
- Arbitro Doveri 6
Tabellino Verona-Inter 1-2
Zielinski apre le danze al quarto d’ora con un piatto destro al volo: schema da corner, un assist al bacio di Calhanoglu. Il pari dei padroni di casa arriva a cinque dal termine del primo tempo con Giovane, che si infila nello spazio, servito bene da Orban, e con un destro potente batte Sommer. Al 93′, quando la partita sembra ormai finita, la sfortunata autore di Frese su traversone di Barella.
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede (73′ Niasse), Bradaric; Giovane (80 Sarr), Orban (73′ Mosquera). All.: Zanetti
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (54′ Dumfries), Sucic (88′ Frattesi s.v.), Calhanoglu, Zielinski (54′ Barella), Carlos Augusto (65′ Dimarco); Bonny (54′ Pio Esposito), Lautaro Martinez. All.: Chivu
ARBITRO: Doveri
Gli ammoniti del match sono stati Orban, Bisseck, Zanetti e Bella-Kotchap. 28mila gli spettatori al Bentegodi.