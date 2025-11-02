Atalanta
PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-0: Leao spacca, Maignan vola. Dybala, niente magia

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match di San Siro valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Il Milan vince una partita intensissima, dal significato enorme nello scontro diretto con la Roma. La classifica ora è cortissima, perché i rossoneri agganciano proprio la squadra di Gasperini al secondo posto insieme all’Inter, a 1 punto dal Napoli. Primo tempo romanista, ma senza mai sfruttare le occasioni e anzi subendo la beffa con Pavlovic. Secondo tempo tutto milanista con una serie incredibile di chance, un palo. Poi Dybala ha la possibilità di fissare il pareggio, ma si fa ipnotizzare dal dischetto da Maignan.

Pavlovic, Leao e Bartesaghi (Ansafoto) – calciomercato.it

Milan

Maignan 8

De Winter 5,5

Gabbia 6

Pavlovic 7,5

Saelemaekers 7

Fofana 6

Modric 7

Ricci 6,5

Bartesaghi 6

Leao 7,5

Nkunku 6. Dall’84’ Loftus-Cheek sv

Allenatore: Allegri 6,5

Partiamo dai top: Maignan fa una sola vera parata, ringraziando anche la mira pessima degli attaccanti della Roma. Ma il rigore respinto a Dybala è di una pesantezza immane, una di quelle che può cambiare una stagione. E allora il voto tondo non può essere che la naturale conseguenza. Rafa Leao invece è quello che prende la partita che vedeva il Milan annaspare, la trascina per i capelli verso le tinte rossonere. E serve l’assist per l’1-0 decisivo di Pavlovic. La squadra di Allegri si regge principalmente su di lui, è il 70% di tutto. Anche se spreca il raddoppio. Nella ripresa molto bene anche Ricci, Saelemaekers (l’altro 30% rossonero nella prima frazione) e Fofana. Troppe le occasioni buttate, va detto, e i 35 minuti iniziali la difesa e il centrocampo – a parte Modrid – hanno registrato un’eccessiva sofferenza.

Roma

Svilar 7

Hermoso 6. Dall’84’ Tsimikas sv

Mancini 6

Ndicka 5,5

Celik 6,5. Dal 77′ Dovbyk sv

Koné 6,5

El Aynaoui 5. Dal 51′ Pellegrini 6,5

Wesley 6,5

Cristante 6,5

Soulé 6. Dal 51′ Bailey 6

Dybala 5. Dall’84’ Baldanzi sv

Allenatore: Gasperini 6

Arbitro: Guida 5

Il tabellino di Milan-Roma 1-0

Marcatori: 39′ Pavlovic (M)

Ammoniti: El Aynaoui (R), Wesley (R), Celik (R), Fofana (M), Hermoso (R), Mancini (R)

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku (84′ Loftus-Cheek). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso (84′ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (77′ Dovbyk), Koné, El Aynaoui (51′ Pellegrini), Wesley; Cristante; Soulé (51′ Bailey), Dybala (84′ Baldanzi). A disposizione: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Pisilli, El Shaarawy, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Guida. Assistenti: Dei Giudici – C. Rossi. IV Uomo: Marchetti. Var: Di Paolo. AVar: Di Bello.

