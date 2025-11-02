Locatelli e non solo, ribaltone Juve a centrocampo: doppio addio

C’è aria di grandi cambiamenti in casa Juve. L’arrivo di Spalletti potrebbe condizionare subito le mosse dei bianconeri in sede di mercato, a partire da quello di gennaio. In tal senso occhio a Manuel Locatelli, il capitano della squadra che in Nazionale non ebbe gran feeling, per usare un eufemismo, con il successore di Igor Tudor.

Spalletti non lo convocò per l’Europeo e Locatelli, come era prevedibile, ci rimase malissimo tanto da pubblicare una storia Instagram al veleno. “Manuel ha buon piede, qualità difensive eccezionali, forse è un po’ troppo conservativo per dove sta andando il ruolo“, disse al tempo Spalletti.

Locatelli è uno dei maggior indiziati a lasciare la Juve nel prossimo calciomercato di gennaio. Non è però lui, seppur abbia ‘perso’ di poco, il più votato del sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers, avevamo chiesto “chi dovrebbe sacrificare la Juventus a gennaio per fare cassa e regalare un nuovo colpo a Spalletti?”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Diversi big sotto esame alla Continassa dopo il ribaltone in panchina: chi dovrebbe sacrificare la #Juventus a gennaio per fare cassa e regalare un nuovo colpo a #Spalletti? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 1, 2025

I meno votati di tutti sono stati Cambiaso e Dusan Vlahovic. Come si evince in alto, Locatelli ha sfiorato la vittoria, che invece si è preso il suo compagno di reparto Teun Koopmeiners. Per il 35,7% degli utenti, è l’olandese che Comolli dovrebbe sacrificare in sede di mercato per poi regalare a Spalletti un grande colpo, magari proprio il regista ideale.