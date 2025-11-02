Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il calcio italiano piange il suo profeta, addio al maestro Giovanni Galeone

Foto dell'autore

Lutto per tutti gli appassionati: si è spento ad 84 anni lo storico tecnico, che ha collezionato 690 panchine in carriera

Il mondo del calcio piange Giovanni Galeone, scomparso a 84 anni a Udine, dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Galeone
Addio a Giovanni Galeone, maestro del calcio italiano – Calciomercato.it (Ansa Foto)

Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, cresciuto a Trieste, Galeone è stato da calciatore una bandiera dell’Udinese. In bianconero oltre 150 gare giocate in otto anni. Ma Galeone è ricordato soprattutto per la sua carriera da allenatore, iniziata proprio da vice sulla panchina friulana. Nel 1987 la storica promozione in Serie A conquistata nella sua prima stagione alla guida del Pescara, con la vittoria del campionato di Serie B. Promozione che il tecnico aveva poi ottenuto ancora a Pescara nel 1992, all’Udinese nel 1995 e a Perugia nella stagione successiva.

690 panchine in carriera, apprezzato per i suoi modi pacati e per la sua grande cultura (era un grande appassionato di letteratura), era soprannominato “Profeta”. Sotto la sua guida si sono formati tecnici che stanno recentemente scrivendo la storia del calcio italiano, come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, che, scherzo del destino, si affronteranno proprio stasera a San Siro in Milan-Roma.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie