DIRETTA Serie A, Verona-Inter: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Passati in archivio gli anticipi del sabato, l’Inter scende in campo alle 12.30 in casa del Verona, conoscendo già i risultati di Juventus e Napoli. Il 3-0 contro la Fiorentina ha subito cancellato la delusione per la sconfitta nello scontro diretto per lo scudetto allo Stadio Maradona, ma Cristian Chivu ha chiesto di non sottovalutare la sfida del Bentegodi.

Dopo un mese dall’infortunio, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico romeno dovrà fare a meno ancora a lungo di Mkhitaryan, protagonista nella vittoria per 5-0 della scorsa stagione.

Terzultima in classifica con 5 punti collezionati, la squadra allenata da Paolo Zanetti non ha ancora vinto in campionato e la posizione del tecnico gialloblu è in bilico dopo il pari subito in rimonta nello scontro diretto contro il Cagliari e la sconfitta in casa del Como.

In casa scaligera piove anche sul bagnato visto che per un trauma contusivo al ginocchio destro, capitan Serdar non sarà della partita. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Gift-Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma

PROSSIME PARTITE IN SERIE A: Lecce-Verona sabato 8 novembre alle 15 e Inter-Lazio domenica 9 novembre alle 20.45

