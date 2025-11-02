Atalanta
DIRETTA Serie A, Milan-Roma: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini in tempo reale

Il Milan riceve la Roma a San Siro nel posticipo domenicale valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una super sfida al vertice tra due formazioni che hanno come obiettivo minimo quello della qualificazione alla prossima Champions che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Allegri e Gasperini, allenatori di Milan e Roma

Da un lato i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da due pareggi consecutivi in casa contro il Pisa e in trasferta contro l’Atalanta, vogliono tornare al successo. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per agganciare proprio i capitolini in classifica e rilanciare le proprie ambizioni in chiave scudetto.

Dall’altro lato i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che invece vengono dalle vittorie su Sassuolo e Parma, puntano al colpaccio esterno per prepararsi al meglio anche alla sfida di giovedì in Europa League contro i Rangers. Un anno fa, su questo stesso campo, la gara terminò in parità sul punteggio di 1-1 per effetto dei gol di Reijnders e Dybala.

Milan-Roma, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi anche in chiaro sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Roma live in tempo reale.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gasperini

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

CLASSIFICA SERIE A:

PROSSIMI IMPEGNI: Rangers-Roma giovedì 6 novembre ore 21; Parma-Milan sabato 8 novembre ore 20:45.

