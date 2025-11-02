Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A | Fiorentina-Lecce 0-0, Torino-Pisa 0-1: la sblocca Moreo LIVE

Foto dell'autore

Dopo il classico lunch match domenicale, scendono in campo alle 15 altre quattro squadre per  la decima giornata di Serie A

Dopo Verona-Inter e le gare giocate sabato, si torna in campo per questo turno della massima competizione italiana con due partite molto interessanti, per vari punti di vista.

Pioli dà indicazioni alla Fiorentina dalla panchina
Stefano Pioli (Ansa) – Calciomercato.it

La Fiorentina di Stefano Pioli vive un momento molto delicato, penultima in classifica con zero vittorie conquistate in nove partite. Quella di oggi rappresenta, di fatto, un’ultima spiaggia anche per l’allenatore.

Di contro, il Lecce di Eusebio Di Francesco viene dalla sconfitta interna, di misura, patita contro il Napoli capolista di Antonio Conte e ha due punti di vantaggio in classifica sui rivali odierni.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LECCE

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Kean. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A:

L’altra partita del pomeriggio vede di fronte il Torino e il Pisa, squadre divise da ben sette punti in graduatoria.

Baroni osserva il suo Torino dalla panchina
Marco Baroni (Ansa) – Calciomercato.it

I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Marco Baroni, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del temibile Bologna di Vincenzo Italiano.

Stesso risultato ottenuto dai nerazzurri di Alberto Gilardino, questa volta tra le mura amiche contro la Lazio del tecnico Maurizio Sarri, nel posticipo di giovedì scorso.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-PISA

TORINO (3-5-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. All.: Baroni

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. All.: Gilardino.

CLASSIFICA SERIE A:

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie