DIRETTA Serie A | Fiorentina-Lecce 0-0, Torino-Pisa 0-1: la sblocca Moreo LIVE

Dopo il classico lunch match domenicale, scendono in campo alle 15 altre quattro squadre per la decima giornata di Serie A
Dopo Verona-Inter e le gare giocate sabato, si torna in campo per questo turno della massima competizione italiana con due partite molto interessanti, per vari punti di vista.
La Fiorentina di Stefano Pioli vive un momento molto delicato, penultima in classifica con zero vittorie conquistate in nove partite. Quella di oggi rappresenta, di fatto, un’ultima spiaggia anche per l’allenatore.
Di contro, il Lecce di Eusebio Di Francesco viene dalla sconfitta interna, di misura, patita contro il Napoli capolista di Antonio Conte e ha due punti di vantaggio in classifica sui rivali odierni.
Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.
FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LECCE
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Kean. All. Pioli
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco
CLASSIFICA SERIE A:
L’altra partita del pomeriggio vede di fronte il Torino e il Pisa, squadre divise da ben sette punti in graduatoria.
I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Marco Baroni, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del temibile Bologna di Vincenzo Italiano.
Stesso risultato ottenuto dai nerazzurri di Alberto Gilardino, questa volta tra le mura amiche contro la Lazio del tecnico Maurizio Sarri, nel posticipo di giovedì scorso.
Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.
FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-PISA
TORINO (3-5-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. All.: Baroni
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. All.: Gilardino.
CLASSIFICA SERIE A: