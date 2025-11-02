Colpo Juve e scippo a Conte: Spalletti scarta il primo regalo

Una svolta in sede di calciomercato per la nuova Juventus di Luciano Spalletti: Conte e il Napoli al tappeto

Nemmeno il tempo di sbarcare nella Torino bianconera e Luciano Spalletti potrebbe ritrovarsi con in mano un grande colpo in vista del mese di gennaio.

La dirigenza bianconera pare infatti orientata a far felice l’allenatore di Certaldo che ha già segnalato le criticità presenti nella rosa della sua Juventus.

E così, in vista delle prime settimane del 2026, è già venuto a galla un nome che farebbe felici pure i tifosi bianconeri. Così la Juve può lasciare a bocca asciutta anche il grande ex Antonio Conte.

Il sondaggio di Calciomercato.it

“Alla Juve serve un esterno destro e a gennaio Comolli potrebbe accontentare Spalletti: quale tra questi prendereste?”, questa la domanda che abbiamo rivolto ai nostri lettori nelle scorse ore, proponendo alcuni nomi su ‘X’.

Uno, su tutti, è stato il più votato dai lettori di Calciomercato.it. Ma andiamo con ordine. In quarta posizione con l’8,1% delle preferenze si è piazzato Jonathan Clauss, terzino del Nizza per il quale nel mese d’agosto c’è stato un sondaggio per portarlo a Torino. Decisamene più gradito Brooke Norton-Cuffy, 21enne inglese che sta facendo benissimo col Genoa: il 24,3% ha scelto proprio lui.

In seconda posizione troviamo Dodò della Fiorentina, che in questo primo scorcio di stagione ha fatto fatica visto il momento di crisi dei viola: per lui il 29,7% dei voti. Il giocatore evidentemente perfetto per Spalletti, secondo il nostro sondaggio, rimane Nahuel Molina, gioiello dell’Atletico Madrid che piace anche a Napoli e Milan.

📊 Alla #Juventus serve un esterno destro e a gennaio Comolli potrebbe accontentare Spalletti: quale tra questi prendereste? — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 31, 2025

Il 27enne argentino, sotto contratto coi Colchoneros fino al 30 giugno 2027, ha vinto con il 37,8% dei voti. Un plebiscito col quale concorderebbe, probabilmente, anche Luciano Spalletti. A gennaio è dunque possibile un ritorno di fiamma per Molina.