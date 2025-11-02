Atalanta
Colpo Juve e scippo a Conte: Spalletti scarta il primo regalo

Una svolta in sede di calciomercato per la nuova Juventus di Luciano Spalletti: Conte e il Napoli al tappeto

Nemmeno il tempo di sbarcare nella Torino bianconera e Luciano Spalletti potrebbe ritrovarsi con in mano un grande colpo in vista del mese di gennaio.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus
Colpo Juve e scippo a Conte: Spalletti scarta il primo regalo (Ansafoto) – Calciomercato.it

La dirigenza bianconera pare infatti orientata a far felice l’allenatore di Certaldo che ha già segnalato le criticità presenti nella rosa della sua Juventus.

E così, in vista delle prime settimane del 2026, è già venuto a galla un nome che farebbe felici pure i tifosi bianconeri. Così la Juve può lasciare a bocca asciutta anche il grande ex Antonio Conte.

Il sondaggio di Calciomercato.it

“Alla Juve serve un esterno destro e a gennaio Comolli potrebbe accontentare Spalletti: quale tra questi prendereste?”, questa la domanda che abbiamo rivolto ai nostri lettori nelle scorse ore, proponendo alcuni nomi su ‘X’.

Nahuel Molina, laterale dell'Atletico Madrid
Il sondaggio di Calciomercato.it (Ansafoto) – Calciomercato.it

Uno, su tutti, è stato il più votato dai lettori di Calciomercato.it. Ma andiamo con ordine. In quarta posizione con l’8,1% delle preferenze si è piazzato Jonathan Clauss, terzino del Nizza per il quale nel mese d’agosto c’è stato un sondaggio per portarlo a Torino. Decisamene più gradito Brooke Norton-Cuffy, 21enne inglese che sta facendo benissimo col Genoa: il 24,3% ha scelto proprio lui.

In seconda posizione troviamo Dodò della Fiorentina, che in questo primo scorcio di stagione ha fatto fatica visto il momento di crisi dei viola: per lui il 29,7% dei voti. Il giocatore evidentemente perfetto per Spalletti, secondo il nostro sondaggio, rimane Nahuel Molina, gioiello dell’Atletico Madrid che piace anche a Napoli e Milan.

Il 27enne argentino, sotto contratto coi Colchoneros fino al 30 giugno 2027, ha vinto con il 37,8% dei voti. Un plebiscito col quale concorderebbe, probabilmente, anche Luciano Spalletti. A gennaio è dunque possibile un ritorno di fiamma per Molina.

