PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 0-0: Rrahmani torna ed è gigante, Savic annulla un Morata da incubo

Il club azzurro impegna poco Butez, che però si fa trovare sempre pronto. Torna Rrahmani e vince duelli, dà fastidio e mantiene il reparto ordinatissimo. A centrocampo c’è Elmas che sostituisce Gilmour, infortunato al 37′, e in un ruolo inedito riesce a cavarsela anche molto bene.
Il Como è squadra vera e dimostra di meritare i posti in alta classifica. Pressing a tutto campo, raddoppi sulle ali per non permettere l’uno contro uno facile e tanta corsa. Nico Paz un po’ spento questa sera, annullato da Buongiorno.
Le pagelle di Napoli-Como
- MIlinkovic-Savic 7
- Di Lorenzo 6
- Rrahmani 7
- Buongiorno 7
- Spinazzola 6 (Gutierrez 6)
- Anguissa 5,5
- Gilmour 6 (Elmas 6,5)
- McTominay 6
- Politano 6 (Lobotka s.v.)
- Hojlund 5,5 (Lucca s.v.)
- Neres 6
COMO
Top Ramon 7 – Vince quasi tutti i duelli, è precisissimo nei passaggi ed è ormai un punto fermo di una giovanissima squadra che fa la voce grossa anche al Maradona.
Flop Morata 5 – Dieci palle perse, tanti appoggi sbagliati, un rigore fallito. Partita da dimenticare.
- Butez 6,5
- Smolcic 6 (Posch 6)
- Ramon 7
- Kempf s.v. (Carlos 6,5)
- Vallé 6
- Perrone 6,5
- Caqueret 6 (Da Cunha 6)
- Addai 5,5 (Jesus Rodriguez 6)
- Paz 5,5
- Diao 6
- Morata 5 (Douvikas s.v.)
Zufferli voto 5
Il tabellino di Napoli-Como 0-0
Espulsioni:
Note: 4′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo