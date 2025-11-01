PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 0-0: Rrahmani torna ed è gigante, Savic annulla un Morata da incubo

Pagelle, top e flop, tabellino completo di Napoli-Como: finisce 0-0 al Maradona, primo pareggio per gli azzurri.

Il Napoli pareggia per la prima volta in stagione, grazie al rigore parato di Milinkovic-Savic. Morata si fa annullare dal portiere serbo, che intuisce angolo e mantiene la porta inviolata dopo aver commesso una leggerezza in occasione del fallo.

Il club azzurro impegna poco Butez, che però si fa trovare sempre pronto. Torna Rrahmani e vince duelli, dà fastidio e mantiene il reparto ordinatissimo. A centrocampo c’è Elmas che sostituisce Gilmour, infortunato al 37′, e in un ruolo inedito riesce a cavarsela anche molto bene.

Il Como è squadra vera e dimostra di meritare i posti in alta classifica. Pressing a tutto campo, raddoppi sulle ali per non permettere l’uno contro uno facile e tanta corsa. Nico Paz un po’ spento questa sera, annullato da Buongiorno.