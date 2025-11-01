Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 0-0: Rrahmani torna ed è gigante, Savic annulla un Morata da incubo

Foto dell'autore
Pagelle, top e flop, tabellino completo di Napoli-Como: finisce 0-0 al Maradona, primo pareggio per gli azzurri.
Il Napoli pareggia per la prima volta in stagione, grazie al rigore parato di Milinkovic-Savic. Morata si fa annullare dal portiere serbo, che intuisce angolo e mantiene la porta inviolata dopo aver commesso una leggerezza in occasione del fallo.
Morata in Napoli-Como
Le pagelle di Napoli Como (ANSA) Calciomercato.it

Il club azzurro impegna poco Butez, che però si fa trovare sempre pronto. Torna Rrahmani e vince duelli, dà fastidio e mantiene il reparto ordinatissimo. A centrocampo c’è Elmas che sostituisce Gilmour, infortunato al 37′, e in un ruolo inedito riesce a cavarsela anche molto bene.

Il Como è squadra vera e dimostra di meritare i posti in alta classifica. Pressing a tutto campo, raddoppi sulle ali per non permettere l’uno contro uno facile e tanta corsa. Nico Paz un po’ spento questa sera, annullato da Buongiorno.

Le pagelle di Napoli-Como

NAPOLI
Top Rrahmani 7 – Vince duelli, fa sentire la sua presenza in area e gestisce con ordine alcune situazioni potenzialmente pericolose. Torna lui e c’è clean sheet. Non è pura casualità.
Flop Hojlund 5,5 – Poche volte servito a dovere, ci mette tanta voglia, ma non incide. Un solo tiro in tutta la partita.
  • MIlinkovic-Savic 7
  • Di Lorenzo 6
  • Rrahmani 7
  • Buongiorno 7
  • Spinazzola 6 (Gutierrez 6)
  • Anguissa 5,5
  • Gilmour 6 (Elmas 6,5)
  • McTominay 6
  • Politano 6 (Lobotka s.v.)
  • Hojlund 5,5 (Lucca s.v.)
  • Neres 6

COMO

Top Ramon 7 – Vince quasi tutti i duelli, è precisissimo nei passaggi ed è ormai un punto fermo di una giovanissima squadra che fa la voce grossa anche al Maradona.
Flop Morata 5 – Dieci palle perse, tanti appoggi sbagliati, un rigore fallito. Partita da dimenticare.

  • Butez 6,5
  • Smolcic 6 (Posch 6)
  • Ramon 7
  • Kempf s.v. (Carlos 6,5)
  • Vallé 6
  • Perrone 6,5
  • Caqueret 6 (Da Cunha 6)
  • Addai 5,5 (Jesus Rodriguez 6)
  • Paz 5,5
  • Diao 6
  • Morata 5 (Douvikas s.v.)

Zufferli voto 5

Il tabellino di Napoli-Como 0-0

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (46′ Gutierrez); Anguissa, Gilmour (37′ Elmas), McTominay; Politano (87′ Lobotka), Hojlund (87′ Lucca), Neres (72′ Noa Lang)
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (71’Posch), Ramon, Kempf (8′ Diego Carlos), Vallé; Perrone, Caqueret (71′ Da Cunha); Addai (81′ Jesus Rodriguez), Paz, Diao; Morata (81′ Douvikas)
Arbitro: Zufferli; assistenti: Mokhtar e Fontemurato; IV: Crezzini; VAR: Di Bello e Abisso
Ammonizioni: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Fabregas (C), Politano (N), Elmas (N)
Espulsioni:
Note: 4′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie