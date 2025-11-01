Atalanta
PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-JUVE 1-2: Spalletti megamind, Vlahovic trascinatore e Kostic uomo del destino!

Le pagelle e il tabellino di Cremonese-Juve 1-2 a cura della redazione di Calciomercato.it: Spalletti vince all’esordio e piomba a -4 dal Napoli, Vlahovic e Kostic trascinano la Vecchia Signora

La prima di Luciano Spalletti non è una partita banale. Il tecnico di Certaldo sorprende tutti a partire dalla formazione, con Teun Koopmeiners schierato come braccetto nella difesa a tre. Bastano 2′ per trovare il primo gol dell’era Spalletti e, sempre poco banale, lo segna Filip Kostic nel giorno del suo compleanno e del compleanno della Juventus. Tutto torna.

Dopo un primo tempo giocato nettamente meglio dai bianconeri, nella ripresa sono i padroni di casa a entrare in campo decisamente meglio, tanto che Spalletti decide di inserire Conceicao per dare nuova linfa alle offensive della Juventus. E l’effetto è immediato, perché quattro minuti dopo arriva il gol del raddoppio da parte di Andrea Cambiaso. Serve a poco, se non a un finale di partita più adrenalinico il gol di Jamie Vardy che sfrutta un erroraccio di Gatti.

CREMONESE

  • Audero: 6
  • Terraciano: 5.5 (81′ Johnsen 6.5)
  • Baschirotto: 5.5
  • Bianchetti: 5.5
  • Barbieri: 6
  • Payero: 6
  • Bondo: 5.5 (62′ Sarmiento 5.5)
  • Vandeputte: 6
  • Floriani Mussolini: 6 (72′ Vazquez 6)
  • Bonazzoli: 5.5 (72′ Faye 5.5)
  • Vardy: 7
  • All. Davide Nicola: 6

JUVENTUS

  • TOP Vlahovic 7.5: dal primo minuto si mette la squadra sulle spalle, si prende le responsabilità e si offre pure come interprete di Spalletti per i compagni. Inoltre, appare come il Vlahovic più centrato da quando gioca nella Juventus.
  • FLOP Thuram 5: di gran lunga il peggiore in campo per i bianconeri. I problemini fisici riverberano in una prestazione scadente, costellata di imprecisioni e di corse sperse per il campo.
  • Di Gregorio: 6
  • Kalulu: 6
  • Gatti: 5
  • Koopmeiners: 6.5
  • Cambiaso: 6.5
  • McKennie: 6 (85′ Rugani s.v.)
  • Locatelli: 6
  • Thuram: 5 (79′ Adzic 6)
  • Kostic: 7 (79′ Joao Mario 6)
  • Openda: 6 (64′ Conceicao 6)
  • Vlahovic: 7.5 (85′ David s.v.)
  • All. Luciano Spalletti: 7
  • Arbitro Daniele Chiffi: 6

IL TABELLINO E LE FORMAZIONI DI CREMONESE-JUVE

Cremonese-Juve 1-2: 2′ Kostic, 68′ Cambiaso, 83′ Vardy

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram; Kostic; Openda, Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
ARBITRO: Daniele Chiffi

