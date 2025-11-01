La Juve passa a Cremona, Spalletti è già on fire: doppia sfuriata polemica

Da pochi istanti si è chiusa la sfida dello “Zini”: ecco tutte le emozioni della gara

Buona la prima per Luciano Spalletti alla guida della panchina della Juventus. Pur soffrendo e non poco nel palpitante finale dello ‘Zini’, i bianconeri riescono a bissare il successo casalingo ottenuto con l’Udinese espugnando lo “Zini” con il risultato di 1-2.

Alla rete siglata dopo 90 secondi da Kostic ha infatti fatto seguito il sigillo di Cambiaso; nel finale, gol della speranza di Vardy e arrembaggio finale della compagine di Nicola che però non riesce ad agguantare gli ospiti. Nel complesso, la ‘Vecchia Signora’ ha comunque meritato il successo per il numero di occasioni create soprattutto nella prima frazione di gioco dove tanto l’imprecisione quanto la sfortuna hanno impedito alla Juve di arrotondare subito il passivo.

Tra le note negative degli uomini di Spalletti, infatti, da menzionare sicuramente Openda che, oltre ad essere criticato sui social, è stato preso di mira anche dal suo allenatore che, dopo averne criticato la cattiva gestione di un contropiede in maniera piuttosto plateale, ha deciso di sostituirlo.

Ad infiammare gli istanti immediatamente successi al triplice fischio sono state comunque le scintille tra i due allenatore, con Nicola che, dopo aver protestato in maniera plateale all’indirizzo del direttore di gara, ha battibeccato proprio con Spalletti. Tensione, qualità e tre punti: nell’esordio di Spalletti non è mancato proprio nulla.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 22 punti; Roma 21; Inter, Milan e Juventus* 18; Como* 17; Bologna e Udinese* 15; Cremonese* 14; Atalanta* e Sassuolo 13; Lazio e Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3.

Una partita in più *