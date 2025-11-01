Atalanta
Juventus, centrocampista cercasi: i tre nomi fatti da Spalletti

Urgono rinforzi a centrocampo per la nuova Juventus di Luciano Spalletti: i tre nomi per il reparto bianconero

È tutto pronto per l’esordio di Luciano Spalletti alla Juventus. Inizia una nuova era in casa bianconera dopo l’esonero lampo di Igor Tudor. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale torna così in Serie A ed è chiamato a risollevare la big più in difficoltà in questo inizio di stagione.

La Juventus di Spalletti: ecco il suo 4-3-3

Dopo Roma, Inter e Napoli, Spalletti approda anche a Torino per riscattare e dimenticare subito la parentesi alla guida dell’Italia. Non mancano però gli interrogativi sulla rosa bianconera e sull’adattamento dei calciatori alle nuove idee del tecnico toscano. Soprattutto a centrocampo. Uno dei temi più discussi, che si riflette inevitabilmente sul mercato, è su chi sarà il regista della Juventus di Spalletti nel suo 4-3-3. Chi sarà il suo Pizarro della Roma o il suo Lobotka del Napoli, per intenderci.

Spalletti nel corso della sua carriera ha inventato anche Brozovic in quel ruolo, e per caratteristiche nella rosa attuale il più adatto sembra essere il capitano Manuel Locatelli. Una mano, però, potrebbe arrivare dal mercato già a gennaio.

Juventus, rinforzi a centrocampo per Luciano Spalletti

Tre nomi potrebbero tornare di moda a gennaio per la Juve di Spalletti. Con Locatelli regista, il primo nome dell’ex CT potrebbe essere quello di Davide Frattesi. Il centrocampista, sempre in bilico all’Inter, è stato uno dei migliori Azzurri con Spalletti che ha saputo sfruttare al meglio le sue doti di inserimento.

Frattesi torna titolare nell'Inter
Davide Frattesi

Gli altri due nomi, invece, sono profili utilizzabili più da registi. Due calciatori tecnici e qualitativi come Zielinski e l’ex Fagioli che Spalletti potrebbe utilizzare in regia. Il primo è stato uno dei suoi pupilli nel Napoli dello Scudetto, mentre il secondo è stato utilizzato dall’ex CT in Nazionale. Anche il polacco, come Frattesi, è in fondo alle gerarchie di Chivu e potrebbe salutare a gennaio.

