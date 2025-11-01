DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 1 novembre: la prima Juve di Spalletti

Ecco tutte le notizie di oggi 1 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri con il nuovo tecnico impegnati sul campo della rivelazione Cremonese.
Nel pomeriggio gli altri due anticipi della 10° giornata di Serie A: trappola Como per la capolista Napoli, mentre l’Atalanta a Udine va a caccia della vittoria che manca da cinque partite.
Ribaltone Genoa: divorzio con Vieira
Dietrofront in casa Genoa: separazione consensuale con Vieira come riporta ‘Sky Sport’. Al posto del francese per il momento ci sarà Criscito, che dirigerà oggi il primo allenamento e domani sarà in panchina contro il Sassuolo.
Fiorentina, fumata bianca per Mandragora
Rolando Mandragora rinnova con la Fiorentina: accordo triennale con opzione per il centrocampista viola, che era in scadenza di contratto a giugno. L’ufficialità attesa nei prossimi giorni.
Juve a Cremona senza Yildiz e Kelly
La prima di Spalletti sulla panchina della Juve: il nuovo tecnico dovrà rinunciare però a Yildiz e Kelly, indisponibili per la trasferta di Cremona.