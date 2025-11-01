DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE

La sfida tra bianconeri e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna subito in campo per la decima giornata di campionato. La prima partita in cartellone mette di fronte Udinese e Atalanta che, nonostante una buona classifica, hanno comunque suscitato qualche perplessità in questo avvio di stagione.

Affetta da pareggite acuta (sette in nove partite), la squadra allenata da Ivan Juric va a caccia di una vittoria che manca in campionato da più di un mese (3-0 in casa del Toro il 20 settembre) per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.

Oltre agli infortunati di lunga data, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di de Roon e Maldini. In casa friulana, Kosta Runjaic ha confermato l’assenza di Davis, ma nel reparto offensivo è rientrato il caso Bravo, finito in tribuna nelle ultime due partite dei bianconeri.

In caso di successo, i padroni di casa si porterebbero a 15 punti, superando anche i bergamaschi in classifica e raggiungendo momentaneamente la Juventus. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Kosta Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

PROSSIME PARTITE: domenica 9 novembre Atalanta-Sassuolo (12.30) e Roma-Udinese (18)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 21 punti; Inter e Milan 18; Como 16; Bologna e Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta e Sassuolo 13; Torino, Udinese e Lazio 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3.