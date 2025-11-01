Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

La sfida tra bianconeri e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna subito in campo per la decima giornata di campionato. La prima partita in cartellone mette di fronte Udinese Atalanta che, nonostante una buona classifica, hanno comunque suscitato qualche perplessità in questo avvio di stagione.

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic
DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Affetta da pareggite acuta (sette in nove partite), la squadra allenata da Ivan Juric va a caccia di una vittoria che manca in campionato da più di un mese (3-0 in casa del Toro il 20 settembre) per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.

Oltre agli infortunati di lunga data, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di de Roon e Maldini. In casa friulana, Kosta Runjaic ha confermato l’assenza di Davis, ma nel reparto offensivo è rientrato il caso Bravo, finito in tribuna nelle ultime due partite dei bianconeri.

In caso di successo, i padroni di casa si porterebbero a 15 punti, superando anche i bergamaschi in classifica e raggiungendo momentaneamente la Juventus. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Kosta Runjaic
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric
ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

PROSSIME PARTITE: domenica 9 novembre Atalanta-Sassuolo (12.30) e Roma-Udinese (18)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 21 punti; Inter e Milan 18; Como 16; Bologna e Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta e Sassuolo 13; Torino, Udinese e Lazio 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie