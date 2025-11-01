DIRETTA Serie A, Cremonese-Juventus: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita d’esordio in bianconero di Luciano Spalletti

Dopo la firma fino al 2026 con opzione di rinnovo, Luciano Spalletti è pronto a fare il suo esordio da allenatore della Juventus e a mettersi alle spalle li doloroso esonero in Nazionale.

Dopo l’esperienza al Napoli, il tecnico di Certaldo torna ad allenare in Serie A in casa della Cremonese e dovrà subito far fronte a due assenze pesanti. Kenan Yildiz e Lloyd Kelly non sono entrati nella lista dei convocati, a differenza di Khephren Thuram che torna disponibile per il match di stasera.

Tornata alla vittoria contro l’Udinese, in caso di vittoria la squadra bianconera aggancerebbe momentaneamente in classifica Inter e Milan a quota 18 punti. La squadra di Davide Nicola non sarà un ostacolo facile da sormontare, anche in virtù di una classifica da alta quota (14 punti) che le consente di giocare senza troppi patemi d’animo.

Reduci da tre risultati utili consecutivi, i grigiorossi hanno perso solamente una partita in Serie A, cadendo fragorosamente in casa dell’Inter. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Zini in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cremonese-Juventus

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie; Koopmeinsers, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Luciano Spalletti.

ARBITRO: Daniele Chiffi della sezione di Padova

PROSSIME PARTITE: Pisa-Cremonese venerdì 7 novembre alle 20.45 e Juventus-Torino sabato 8 novembre alle 18

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 22 punti; Roma 21; Inter e Milan 18; Como 17; Bologna Juventus e Udinese 15; Cremonese 14; Atalanta e Sassuolo 13; Torino, Udinese e Lazio 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3.