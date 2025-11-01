Anche Thiago Motta torna in Serie A: preferito a Nesta e Mancini

Il tecnico pronto a lanciarsi in una nuova avventura, tutto pronto per il ritorno: non ci sono più dubbi

Piuttosto sorprendentemente, in Serie A, il primo esonero stagionale è stato quello in casa Juventus, con Spalletti che ha preso il posto di Igor Tudor. Ma il via al valzer delle panchine è ormai scattato e altri movimenti importanti si prevedono a breve. Come il ritorno sulla scena di Thiago Motta, ritenuto primo indiziato per tornare a sedere su una panchina importante. Nello specifico, quella della Fiorentina, al posto di Stefano Pioli.

Quattro pareggi e cinque sconfitte, finora, per l’allenatore emiliano con i viola, un rendimento a dir poco deficitario che nessuno si sarebbe aspettato, viste le importanti credenziali con cui la squadra toscana si approcciava a questa stagione. La gara di domenica con il Lecce può essere a questo punto determinante, per definire il suo destino.

Senza i tre punti, le probabilità dell’esonero aumenterebbero in maniera esponenziale. E stando ai bookmakers, Thiago Motta sarebbe il favorito per prendere il suo posto. Le quote riportate da ‘Footitalia’ spiegano come l’avvento dell’italobrasiliano sulla panchina del ‘Franchi’ sia bancata a 3 volte la posta. Subito alle sue spalle, come secondo favorito, Vanoli a 3.50, quindi Nesta a 5. Un po’ più staccate, al momento, le eventualità De Rossi (7.00) e Mancini (8.00).