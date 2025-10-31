Atalanta
Locatelli all’Inter: scambio chiuso con la Juve

Operazione a sorpresa sull’asse tra Torino e Milano, ecco l’affare che può infiammare il mercato di gennaio

La Juventus prova a ripartire con il nuovo percorso targato Luciano Spalletti, l’ex Ct della Nazionale ricomincia dai bianconeri e prova a guidarli verso una stagione importante. Ci si chiede quali saranno i suoi punti di riferimento in campo, tra i primi indiziati a perdere centralità in squadra c’è Manuel Locatelli, che potrebbe essere ceduto in uno scambio con l’Inter, almeno secondo gli utenti di Calciomercato.it che hanno risposto al nostro sondaggio.

Locatelli all’Inter: scambio chiuso con la Juve – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

In casa nerazzurra, infatti, c’è un giocatore che davvero non trova spazio. E’ Davide Frattesi, che è molto indietro nelle rotazioni di Chivu. E che invece potrebbe fare al caso della Juve e di Spalletti. Il sondaggio proposto dalla nostra redazione sul nostro canale Telegram verteva sul giocatore con cui converrebbe maggiormente scambiarlo.

Sondaggio su canale Telegram di Calciomercato.it

Più della metà dei partecipanti hanno votato per l’opzione di scambio proprio con la Juve e con Locatelli (53% dei voti ottenuti). Invece, meno quotate le alternative Loftus-Cheek dal Milan e Meret dal Napoli. Considerando che Frattesi, già in passato, era stato seguito da vicino dalla Juve, non è detto che le due dirigenze non pensino effettivamente a una operazione simile nella prossima finestra di mercato.

