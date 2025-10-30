PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO 0-0: Dia male, Isaksen così non va. Romagnoli regge

Voti e giudizi del match dell’Arena Garibaldi valido per la 9a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio non va oltre il pareggio in casa del Pisa, senza creare grandi occasioni ad eccezione di un palo da fuori area e un’occasione buttata al vento da Isaksen. Una grande chance per dare continuità alla vittoria con la Juve non sfruttata per la squadra di Sarri, che è parsa scarica e senza idee. Il Pisa tiene, crea pure diversi presupposti interessanti ma gli manca qualità in conclusione. Uno 0-0 che non accontenta nessuno.

Pisa

Semper 6

Canestrelli 6,5

Caracciolo 6,5

Denoon 5,5. Dal 46′ Calabresi 6

Touré 6

Aebischer 6,5

Marin 5,5. Dal 65′ Akinsanmiro 6

Angori 5,5

Cuadrado 6,5. Dal 65′ Moreo 6

Tramoni 5. Dal 65′ Leris 5,5

Nzola 6

All.: Gilardino 6

La difesa del Pisa fa un’ottima figura stasera, perché la Lazio in realtà di occasioni ne crea pochissime. Sull’unica importante ci pensa Isaksen a graziarlo. In avanti resta qualche rammarico, neanche pochi in realtà, perché i toscani riescono ad arrivare diverse volte in area, soprattutto con i cross, ma non riesce mai a trovare il guizzo giusto per far male. La prestazione resta comunque incoraggiante.

Lazio

Provedel 6

Marusic 6

Gila 6. Dal 61′ Provstgaard 6

Romagnoli 6,5

Pellegrini 5,5. Dal 57′ Lazzari 5,5

Guendouzi 5,5

Cataldi 6

Basic 6. Dal 57′ Vecino 5,5

Isaksen 5. Dall’81’ Noslin sv

Dia 5. Dal 46′ Pedro 5,5

Zaccagni 6

All.: Sarri 5,5

Arbitro: Massa 5,5

Uno ma anche due passi indietro rispetto a domenica. La Lazio è completamente scarica, pare sulle gambe, fa difficoltà ad arrivare a un’azione offensiva di 4 passaggi e i risultati sono quelli di avere un paio di chance e niente più. Quella colossale del primo tempo ce l’ha sulla coscienza tutta Isaksen, che arriva completamente mollo, piazzando un sinistro morbido che Semper può sfruttare per fare bella figura. Dia inesistente, malino anche i terzini. Cataldi cala fisicamente alla distanza, Vecino fa la punta ma da solo. Una scollatura enorme tra il centrocampo e gli altri reparti non permette di avere un filo per costruire qualcosa. L’occasione era grossa, per rientrare in certe posizioni o comunque restare attaccati a quel treno. Già ora diventa complicato. Bene Romagnoli che tiene la difesa fino all’ultimo, ottimo l’ingresso di Provstgaard. Zaccagni si distingue soprattutto in fase di ripiegamento, si sacrifica molto da capitano. Per il resto l’opacità fatta calcio.

Il tabellino di Pisa-Lazio 0-0

Ammoniti: 41′ Denoon (P), 61′ Cuadrado (P), 74′ Guendouzi (L), 82′ Pedro (L)

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (46′ Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (65′ Akinsanmiro) , Angori; Cuadrado (65′ Moreo), Tramoni (65′ Leris); Nzola.

A disp.: Nicolas, Scuffet, Jojholt, Meister, Buffon, Vural, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran.

All.: Gilardino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (61′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (57′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Basic (57′ Vecino); Isaksen (81′ Noslin), Dia (46′ Pedro), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane.

All.: Sarri.

Arbitro: Massa; Assistenti: Dei Giudici – Trinchieri; IV Uomo: Fabbri; VAR: Maggioni; AVAR: Ghersini.