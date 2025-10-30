Juve, un colpo da Nazionale: è il primo regalo a Spalletti

130 presenze in Serie A e uno Scudetto vinto è l’identikit del primo sogno da realizzare sul mercato per il nuovo allenatore

Spalletti alla Juve e impazza già il mercato. Chi arriverà a gennaio per rinforzare la squadra? Del resto qualcosa di significativo servirebbe a una rosa non eccelsa, ma soprattutto incompleta: un centrale, un centrocampista, un laterale e forse un attaccante qualora Comolli riuscisse nell’impresa di piazzare Vlahovic altrove prima che vada via a zero.

A proposito di mercato Juve e di Spalletti, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X quale ex giocatore del tecnico di Certaldo farebbe più comodo ai bianconeri. C’è un nome che ha letteralmente stravinto: percentuale bulgara.

Partiamo, però, da chi ha perso: Retegui il meno votato di tutti, 7,2% per l’italoargentino adesso in Arabia. Hanno chiuso con la stessa percentuale (9,2%) Frattesi e Anguissa, quest’ultimo tra i fedelissimi del suo Napoli che nel 2023 si aggiudicò lo Scudetto.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Luciano #Spalletti riparte della #Juventus dopo le parentesi con il #Napoli e alla guida della Nazionale: tra questi, quale suo ex giocatore farebbe al caso dei bianconeri sul mercato? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 29, 2025

Tonali per la Juve di Spalletti

Retegui, Frattesi e Anguissa tutti – come si evince – lontani anni luce da lui. Un uomo solo al comando: Sandro Tonali, 130 presenze in Serie A e uno Scudetto col Milan. Il classe 2000 ora al Newcastle ha conquistato il 73,8% dei voti. Per quasi la totalità degli utenti che hanno votato al sondaggio di CM.IT, è Tonali l’ex giocatore di Spalletti che servirebbe di più a questa Juve