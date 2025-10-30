DIRETTA Serie A, Pisa-Lazio: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arena Garibaldi’ tra i nerazzurri di Gilardino e i biancocelesti di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Pisa nel secondo posticipo del giovedì valido per il turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono dare seguito al successo di domenica scorsa contro la Juventus, che è stato il quarto risultato utile di fila. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per provare ad avvicinarsi alla zona coppe europee e prepararsi al prossimo monday night contro il Cagliari.

Dall’altro lato i nerazzurri di Alberto Gilardino, che invece vengono dal buon pareggio non senza rammarico contro il Milan, vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato e del primo gol davanti ai propri tifosi per provare a uscire dalla zona retrocessione. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al 5 maggio 1991 quando i capitolini si imposero col risultato di 1-0 grazie al gol di Ruben Sosa.

Pisa-Lazio, formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. All. Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 21 punti; Inter e Milan 18; Como 16; Bologna e Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta e Sassuolo 13; Torino e Udinese 12; Lazio* 11; Cagliari 9; Parma7; Lecce 6; Verona 5, Pisa* e Fiorentina 4; Genoa 3.

* una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Torino-Pisa domenica 2 novembre ore 15; Lazio-Cagliari lunedì 3 novembre ore 20:45.