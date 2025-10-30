DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

La penultima sfida della nona giornata di campionato verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo il rocambolesco 2-2 in rimonta il casa del Verona, il Cagliari proverà a ritrovare una vittoria in campionato, che manca ormai dalla quarta giornata di campionato, quando i sardi espugnarono il via del Mare di Lecce. Di fronte al proprio pubblico, i rossoblu ospitano un Sassuolo orfano di Domenico Berardi.

Dopo il colpo alla testa subito contro la Roma, il numero 10 neroverde è stato tenuto a riposo da Fabio Grosso che va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in trasferta (un pareggio e una vittoria) in terra sarda. Oltre a Berardi, il tecnico ospite dovrà fare a meno anche dell’altro capitano Romagna e di Boloca, ancora alle prese con l’infortunio.

I padroni di casa, dal canto loro, vogliono fermare a due la striscia di sconfitte casalinghe consecutive. A parte gli infortunati di lungo corso, Fabio Pisacane potrà contare sullo zoccolo duro di questo avvio di stagione, ma anche su una tradizione a dir poco favorevole contro gli emiliani.

Negli ultimi cinque scontri diretti a Cagliari, infatti, la squadra sarda non ha mai perso, conquistando due vittorie e tre pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Unipol Domus in tempo reale.

Probabili formazioni Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Felici; Esposito, Borrelli. All. Pisacane SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

PROSSIME PARTITE: lunedì 3 novembre Sassuolo-Genoa (18.30) e Lazio-Cagliari (20.45)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 21 punti; Inter e Milan 18; Como 16; Bologna e Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta 13; Torino e Udinese 12; Lazio* 11; Sassuolo* 10; Cagliari* 9; Parma7; Lecce 6; Verona 5, Pisa* e Fiorentina 4; Genoa 3.

* una partita in meno