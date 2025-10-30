Atalanta
Bufera Napoli-Inter, non è ancora finita: “Conte va deferito” | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Conte nel mirino dopo Napoli-Inter e le dichiarazioni post Lecce-Napoli: il commento in ESCLUSIVA

Hanno fatto parecchio rumore e continuano a far discutere le dichiarazioni di Antonio Conte post Lecce-Napoli. Il tecnico azzurro è tornato sulle parole di Marotta.

Antonio Conte
Antonio Conte deve ricambiare il Napoli (ANSA) Calciomercato.it

A “Inter Zone”, sul canale Youtube di Calciomercato.it, ne abbiamo parlato con Lapo De Carlo: “Conte si smentisce da solo, c’è un fortino che difende Antonio Conte. Quello che ha detto va molto al di là, Conte si prese la diffida. Ho chiesto che Conte venga deferito

“Conte è infantile, ha capito che in Italia vince chi è più prepotente – ha aggiunto De Carlo – Conte è un Mourinho senza senso dell’umorismo”. ll nuovo appuntamento con “Inter Zone”, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all’Inter, è poi proseguita con i nostri Lorenzo Polimanti e Flaminia Laurenzi e con Raffaele Amato.

Inter, Lapo De Carlo: “Pio Esposito magnifico, ma…”

Il giornalista ha commentato anche Inter-Fiorentina: “Ieri il centrocampo è andato a vuoto, Barella non è una critica ma molto male”. E su Pio Esposito: “Magnifico ma si sono visti i suoi 19 anni”.

Da Inter-Fiorentina a Juventus-Udinese: la moviola di Serie A
Pio Esposito reclama due rigori in Inter-Fiorentina (Foto Ansa) – Calciomercato.it

Nella nuova puntata si è parlato anche del confronto tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero sulla forza dell’Inter. Ma non solo. I riflettori sono sempre puntati anche sul calciomercato e sulle prossime mosse della dirigenza nerazzurra in vista della sessione di gennaio.

