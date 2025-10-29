PAGELLE E TABELLINO ROMA-PARMA 2-1: Dovbyk-Hermoso resurrection. Bailey floppa

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 9a giornata della Serie A Enilive 2025/26

La Roma continua la sua serie positiva interrotta con l’Inter e dopo l’1-0 in casa del Sassuolo all’Olimpico ‘fa fuori’ anche il Parma. Così la classifica ha di nuovo due leader, il Napoli e appunto la squadra di Gasperini. Finisce 2-1 per i giallorossi, con due pesanti firmati da Hermoso e Dovbyk. Anche se con un po’ troppa sofferenza nel finale vista la rete di Circati, ma in generale i ducali sono pericolosi solamente in due occasioni.

Roma

Svilar 6,5

Hermoso 7

Mancini 6,5. Dall’86’ Ghilardi sv

N’Dicka 6,5

Celik 6,5

Cristante 6

Koné 6,5

Wesley 6,5. Dall’86’ Rensch sv

Soulé 6. Dal 72′ Dovbyk 6,5

Dybala 6,5

Ferguson sv. Dal 5′ Bailey 5. Dal 46′ El Aynaoui 6

Allenatore: Gasperini 6,5

Nessuna insufficienza – o quasi – per questa Roma che merita largamente la vittoria, anche se in maniera a volte poco lucida e con qualche errore di troppo fin dal primo tempo. Rischia davvero in due occasioni, ma di base di pericoli ne corre pochissimi. Difficile scegliere qualcuno sopra gli altri, ma oltre agli autori del gol non è possibile non citare Paulo Dybala, in un grande momento tecnico – ma su questo non siamo stupiti – e soprattutto fisico. Illumina, corre, con intensità e continuità. Molto bene anche Koné e tutta quanta la linea difensiva, mentre Soulé leggermente opaco. L’unico interrogativo è Bailey, che entra al posto di Ferguson ma lascia il campo già all’intervallo. Una mezza bocciatura.

Parma

Suzuki 5

Delprato 5,5

Circati 6

Valenti 5

Britschgi 5,5. Dal 90′ Begic

Estévez 5,5. Dal 77′ Almqvist 6

Bernabé 5,5. Dal 77′ Cremaschi 6

Ordonez 5

Sorensen 6

Pellegrino 5,5. Dal 77′ Djuric 6

Cutrone 5,5. Dal 60′ Benedyczak 6

Allenatore: Cuesta 6

ARBITRO: Crezzini di Siena 6

Il Parma costruisce poco, e quelle pochissime occasioni le spreca malamente. Senza lucidità e cattiveria negli ultimi metri difficile impensierire questa Roma. Anche se qualche pensierino a Svilar lo creano. Si salvano in pochi, i nuovi entrati e l’autore del gol Circati.

Il tabellino di Roma-Parma 2-1

Marcatori: 63′ Hermoso (R), 81′ Dovbyk (R), 86′ Circati (P)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (85′ Ghilardi), N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (85′ Rensch); Soulé (72′ Dovbyk), Dybala; Ferguson (5′ Bailey, 46′ El Aynaoui).

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Bailey, El Shaarawy, Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi (90′ Begic); Estévez (77′ Almqvist), Bernabé (77′ Cremaschi), Ordonez, Sorensen; Pellegrino (77′ Djuric), Cutrone (60′ Benedyczak).

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Begi, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi.

Allenatore: Cuesta.

ARBITRO: Crezzini di Siena. ASSISTENTI: Peretti – Zingarelli. IV UOMO: La Penna. VAR: Aureliano. AVAR: Maggioni.