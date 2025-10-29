Atalanta
PAGELLE E TABELLINO JUVE-UDINESE 3-1: Vlahovic trascinatore, Gatti disfa e recupera, Yildiz la chiude!

La Juventus batte l’Udinese per 3-1, con due calci di rigore e dominando la gara dall’inizio alla fine: le pagelle di Calciomercato.it alla prima di Brambilla in panchina

Tre gol e tre punti, non si poteva chiedere nulla di più ai bianconeri questa sera. Brambilla festeggia con una vittoria la sua prima tra i grandi e consegna a Luciano Spalletti una squadra che ha ritrovato i gol e il successo.

PAGELLE E TABELLINO JUVE-UDINESE 3-1: Vlahovic trascinatore, Gatti disfa e recupera, Yildiz la chiude!

Primo tempo in cui si sono viste tutte le peculiarità di questa squadra, l’impatto adrenalinico dell’esonero di Tudor con la partita aggredita subito forte, guadagnandosi un calcio di rigore trasformato da Vlahovic. E poi, dopo tante occasioni sprecate, il pasticciaccio brutto di Gatti e Locatelli che ha regalato il gol del pareggio a Zaniolo. Nella ripresa, stessa falsariga con la Vecchia Signora a fare la partita, creando tanto e sprecando di più. È Federico Gatti a redimersi dall’errore del primo tempo con il gol del 2-1, tap-in di testa da distanza ravvicinata. Nel finale c’è anche spazio per il rigore del 3-1 siglato da Kenan Yildiz. Insomma, la Juve di Brambilla si porta a casa i 3 punti aspettando Spalletti.

JUVENTUS

  • TOP Dusan Vlahovic 7: il rigore trasformato è l’ultimo dei motivi che gli vale il titolo di migliore in campo. Nonostante le svariate imprecisioni sotto porta, l’impegno e la prestazione del numero 9 bianconero sono da leader. Buon biglietto da visita per Spalletti.
  • FLOP Openda 5: È più il casino portato in campo che i pericoli creati agli avversari. Confusionario e impreciso, un’altra brutta uscita per l’attaccante arrivato in estate.
  • Di Gregorio: 6
  • Kalulu: 6.5
  • Gatti: 6.5
  • Kelly: 6.5
  • Cambiaso: 6
  • Locatelli: 6
  • McKennie: 6
  • Kostic: 6 (89′ Rugani s.v.)
  • Yildiz: 6.5
  • Openda: 5 (77′ David 6)
  • Vlahovic: 7 (89′ Koopmeiners s.v.)
  • All. Brambilla 6

UDINESE

  • Okoye: 7
  • Goglichidze: 6
  • Kabasele: 6
  • Solet: 6
  • Ehizibue: 6 (74′ Zanoli 5.5)
  • Piotrowski: 5.5 (58′ Lovric 5.5)
  • Karlstrom: 5.5
  • Atta: 6 (74′ Miller 5.5)
  • Kamara: 5.5
  • Zaniolo: 7 (58′ Bayo 5.5
  • Davis: 5.5 (38′ Buksa 5.5)
  • All. Runjaic: 6

Juve-Udinese tabellino e formazioni

Juventus-Udinese 3-1: 5′ rig. Vlahovic, 45′ Zaniolo, 67′ Gatti, 96′ rig. Yildiz

JUVENTUS (3‑4‑1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

SPETTATORI: 40.080

