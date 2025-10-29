Cassano indiavolato con Allegri: “I trofei se li mettesse nel…”

L’ex fantasista durissimo ancora una volta col tecnico del Milan nel confronto con Conte, Gasperini, Sarri e non solo

Ieri è ripartit la Serie A, col Napoli di Antonio Conte che ha batutto il Lecce di misura e il Milan di Massimiliano Allegri che ha strappato un punto sul campo dell’Atalanta.

Ma c’è chi, come sempre, torna ad attaccare il suo grande ‘obiettivo’ preferito. Antonio Cassano si è scagliato nuovamente contro l’allenatore rossonero nel momento in cui si provava a confrontare e magari classificare i tecnici in Serie A. “Allegri non lo metto neanche minimamente in paragone con Conte, con Gasperini, con lo stesso Sarri. Almeno, le loro squadre hanno un’identità, le vedi giocare e sono riconoscibili. Le squadre di Allegri fanno un gol e si chiudono dietro la linea della palla, non hanno idee, non hanno svolgimento di azioni e di squadra, perché lui non migliora nessuno”.

Cassano scatenato: “Mourinho e Allegri hanno vinto tanto, ma…”

Una sorta di ritornello che non è mai cambiato in questi anni. E Cassano, a ‘Viva El Futbol’, non indietreggia di un millimetro neanche davanti ai trofei conquistati dall’allenatore livornese e non solo: “Mourinho e Allegri hanno vinto, ma i trofei se li mettessero nel culo, non me ne frega niente. Devi lasciare qualcosa nel cuore della gente e dei giocatori, questo è un dato di fatto”.

Insomma, il solito show da parte di Fantantonio, che non ha risparmiato nessuno. Allegri intanto è reduce dal pareggio deludente con il Pisa e a Bergamo ha intenzione di rialzarsi per riprendersi la testa della classifica scavalcando nuovamente la Roma, impegnata mercoledì all’Olimpico contro il Parma. Il Napoli, invece, è di scena a Lecce.