Procedura Uefa e blocco mercato: “La Juve ha confermato”

Momento difficilissimo per i bianconeri, in campo ma non solo: il club ha annunciato infatti alcuni nodi di bilancio in ottica Fair Play Finanziario

La Juve è in pieno subbuglio dopo l’esonero – l’ennesimo – di Igor Tudor. Perché la Continassa continua a veder sfilare allenatori, da Allegri a Thiago Motta passando per Igor Tudor. Toccherà quindi a Brambilla, anche se per qualche giorno, prima di arrivare al successore definitivo. Tre esoneri in meno di tre anni. C’è sicuramente una questione anche più profonda, alla radice, dirigenziale.

Perché oltre ai tecnici anche i manager si stanno avvicendando, direttori sportivi, di marketing, direttori generali, tecnici e via dicendo. A fare il punto è stato Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, a ‘Radio Radio’: “Comolli è uomo scelto da Elkann: ha delle responsabilità, doveva tagliare con Tudor la scorsa estate se non era convinto. Ma tra il Mondiale per Club e l’inizio del nuovo campionato non era una decisione facile da prendere. Ha una visione manageriale del calcio più che tattica, al Tolosa disse che l’allenatore conta il 5-10% in una squadra”.

Nerozzi: “Juve sotto procedura Uefa”. Cosa può succedere

Ma il fronte su cui si gioca la partita del futuro della Juve non è solamente relativa al nuovo allenatore. “Comolli cerca un tecnico bravo che faccia rendere i calciatori che lui sceglie: questo è il suo modo di lavorare. Comolli arriva come manager dei conti oltre che sportivo. Openda? La mia idea è che la trattativa sia stata messa in piedi perché Vlahovic va in scadenza e la Juve se l’è tenuto senza volerlo”.

E qui la ‘magagne’ extra-campo: “La Juve – continua Nerozzi – a fine bilancio ha confermato di essere sotto procedura Uefa per il financial fair play. Al 99.9% tutto si risolverà con una multa, ma non è escluso un blocco dei tesseramenti europei, anche se è poco probabile. Quindi Openda lo hanno tesserato semmai a giugno non si potessero prendere altri calciatori”.