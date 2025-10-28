DIRETTA Serie A, Lecce-Napoli: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Di Francesco e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Lecce nel primo anticipo del martedì valido per la nona giornata del campionato di Serie A, primo ed unico turno infrasettimanale di questa stagione. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.

Reduci dalla vittoria non senza polemiche legate all’arbitraggio contro l’Inter, i campioni d’Italia in carica di Antonio Conte puntano ad un altro successo per allungare in testa alla classifica e mettere pressioni sulle altre pretendenti al titolo. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per prepararsi al meglio alla sfida di sabato prossimo contro il Como.

I giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, vengono dalla sconfitta esterna contro l’Udinese e hanno bisogno di un risultato positivo per tenere a distanza la zona retrocessione prima della trasferta contro la Fiorentina. Lo scorso maggio, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol dell’ormai ex Raspadori.

Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Napoli live in tempo reale.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All. Conte

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma punti 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Udinese, Atalanta e Juventus 12; Cremonese, Torino e Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3.

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18; Fiorentina-Lecce domenica 2 novembre ore 15.