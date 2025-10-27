Atalanta
Serie A, turno infrasettimanale: Sozza e Doveri per i due big match

Domani sera si parte con il Napoli a Lecce, poi il derby lombardo tra Atalanta e Milan. Mercoledì sera l’Inter ospita la Fiorentina

Sono stati designati gli arbitri della nona giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale spalmato su tre giorni. Ad aprire le danze la sfida tra Lecce e Napoli che sarà diretta da Collu, a seguire il Milan di scena sul campo dell’Atalanta: derby lombardo per il quale è stato scelto Doveri.

Serie A, gli arbitri: Sozza per Inter Fiorentina
Sozza arbitro designato per Inter-Fiorentina (LaPresse) – Calciomercato.it

Sei le gare in programma mercoledì in due orari diversi: spiccano la sfida tutta bianconera tra la Juve senza più Tudor in panchina e l’Udinese che è stata affidata a Di Bello. Ma soprattutto il match tra Inter e Fiorentina, che sarà arbitrato da Sozza. Il programma si chiude giovedì con due posticipi tra cui Pisa-Lazio per il quale il designatore Rocchi ha scelto Massa. Ecco tutti gli accoppiamenti:

LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI

COMO – VERONA Mercoledì h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA

JUVENTUS – UDINESE h. 18.30
DI BELLO
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA

ROMA – PARMA h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA

GENOA – CREMONESE h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI

INTER – FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA

PISA – LAZIO h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI

