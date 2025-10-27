Serie A, turno infrasettimanale: Sozza e Doveri per i due big match

Domani sera si parte con il Napoli a Lecce, poi il derby lombardo tra Atalanta e Milan. Mercoledì sera l’Inter ospita la Fiorentina
Sono stati designati gli arbitri della nona giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale spalmato su tre giorni. Ad aprire le danze la sfida tra Lecce e Napoli che sarà diretta da Collu, a seguire il Milan di scena sul campo dell’Atalanta: derby lombardo per il quale è stato scelto Doveri.
Sei le gare in programma mercoledì in due orari diversi: spiccano la sfida tutta bianconera tra la Juve senza più Tudor in panchina e l’Udinese che è stata affidata a Di Bello. Ma soprattutto il match tra Inter e Fiorentina, che sarà arbitrato da Sozza. Il programma si chiude giovedì con due posticipi tra cui Pisa-Lazio per il quale il designatore Rocchi ha scelto Massa. Ecco tutti gli accoppiamenti:
LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
ATALANTA – MILAN h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI
COMO – VERONA Mercoledì h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – UDINESE h. 18.30
DI BELLO
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
ROMA – PARMA h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA – TORINO h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
GENOA – CREMONESE h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
INTER – FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
PISA – LAZIO h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI