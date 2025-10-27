Atalanta
Juventus, UFFICIALE esonerato Tudor: scelto il sostituto

Finisce qui l’avventura dell’allenatore croato in bianconero. La società opta per un traghettatore in panchina

La Juventus ha esonerato Igor Tudor che ieri all’Olimpico ha raccolto il terzo ko in circa una settimana tra campionato e Champions League.

Juventus, esonerato Tudor: scelto il sostituto | CM.IT

I numeri dei bianconeri sono impietosi tra la vetta della classifica che si allontana ed una campagna europea ancora a secco di vittorie. Tudor non è riuscito ad imprimere la giusta sterzata alla squadra e paga quindi con l’addio alla panchina.

Massimo Brambilla della Next Gen sarà quindi la soluzione temporanea per il prossimo futuro della Juve, a partire dalla gara di mercoledì contro l’Udinese.

 Ad ufficializzarlo la stessa società in un comunicato: “Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.

Come confermato dalla redazione di Calciomercato.it lo stesso allenatore sarà presente anche per il prossimo ciclo ravvicinato in attesa della scelta definitiva. In seguito per la società bianconera partirà il casting per decidere chi guiderà la squadra da qui al termine di una stagione iniziata già sotto una cattiva stella.

