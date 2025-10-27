Atalanta
È saltato il primo allenatore per la Juventus, ma c’è lo straniero per Comolli

Continuano a circolare, con insistenza, indiscrezioni sul futuro, presente e futuro, della panchina bianconera

Nonostante il pareggio ottenuto sul campo della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, arrivato dopo due sconfitte consecutive, le voci sulla prossima guida tecnica della Juventus non si placano.

La squadra piemontese è ancora in corsa su tutti i fronti, ma fatica ad esprimersi su buoni livelli e ad andare in gol con regolarità, nonostante i tanti innesti nel reparto avanzato.

E i nomi che si fanno da settimane per l’eventuale sostituzione di Tudor sono diversi: da Spalletti a Mancini passando per Raffaele Palladino.

Ma uno di questi esce dalla lista: “Mancini non è stato avvicinato in nessun modo dalla Juventus, so per certo che non si sono fatti vivi. E lui non ha toccato con mano il fatto che possa essere un papabile”, le parole del giornalista Luca Momblano a Juventibus. Ma non è tutto.

Juventus, l’allenatore straniero che piace a Comolli: ecco il nome

C’è un tecnico non italiano che stuzzica, e non poco, il direttore generale Damien Comolli. Lo svela il giornalista Michele De Blasis al canale Twitch di Juvelive.it.

“La prossima stagione la Juventus avrà ancora un allenatore straniero, non toglierei dai candidati il nome di Xavi. Forse andiamo ancora nel limbo del troppo giovane, anche se ha allenato il Barcellona.

Quello che ho capito io è che vogliono un allenatore top. Non so se lui lo considerano tale, ma hanno idea di provare a portarlo a Torino“. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.

