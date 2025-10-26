Juve, cresce la tensione: Locatelli-Tudor, scoppia la bufera

Caos in casa bianconera, arriva la rivelazione in diretta che lascia di sasso i tifosi della Juventus: annuncio clamoroso

Una situazione di grande tensione in casa Juventus: è questo il tema dibattuto nelle ultime ore e che è stato oggetto di analisi nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’.

In studio Riccardo Meloni e Carlo Roscito hanno parlato di Juventus e di come, a conti fatti, la squadra bianconera viva un periodo a dir poco complicato in termini di risultati. Dopo Como e Madrid, dunque, si cercano risposte convincenti già contro la Lazio. E al centro di tutto un presunto gelo calato tra Igor Tudor ed il capitano della Juve Manuel Locatelli.

“No, non è un’invenzione giornalistica. Si tratta di un rapporto ai minimi termini in quanto a fiducia reciproca. La dimostrazione palese è stata quella di farlo partire dalla panchina contro il Real Madrid“, afferma Riccardo Meloni chiarendo, dunque, la situazione. Quando è entrato Locatelli col Real si è subito visto un gioco diverso, prima c’era tanto caos”.

Juve, rischio esonero: un ‘gruppo’ contro Tudor

“Tudor si è messo in difficoltà da solo. Già nei giorni precedenti avevo già avvisato i tifosi della Juve su alcune situazioni che si erano irrigidite e riguardavano in particolare Locatelli, come capitano. Ha avuto uno scambio di vedute con l’allenatore”, rivela Meloni.

“Ma possiamo allargarlo al blocco degli italiani”, ha proseguito, “hanno un peso importante e non sono allineati con l’allenatore. Non tutti gli italiani sono contro Tudor, come Di Gregorio e Rugani”, Poi la chiusura proprio sul destino dell’allenatore croato che, a questo punto, potrebbe tornare presto in bilico.

“La dirigenza nelle prossime settimane valuterà con attenzione l’idea di cambiare allenatore. Se un blocco importante è contro l’allenatore, allora avrà un peso. Per Comolli i giocatori vengono presi per la società, non il tecnico. Al Bernabeu non c’era nessuno dei nuovi, alla società non è piaciuto. Non è stata una scelta intelligente di Tudor“, ha concluso.