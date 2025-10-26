PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-ROMA 0-1: Dybala, la solita Joya. Hermoso rischia

Voti e giudizi del match del Mapei Stadium, valido per l’8a giornata della Serie A Enilive 2025/26

La Roma si rialza in maniera assolutamente provvidenziale dopo la brutta sconfitta contro il Vitkoria Plzen. Al Mapei arriva una vittoria preziosissima costruita soprattutto con una gran bella prestazione nel primo tempo, incastonata dal gol di Dybala, poi decisivo. L’argentino dimostra che è ancora lui ad avere il potere di far la differenza, col supporto oggi dei compagni, soprattutto Cristante, Koné e Wesley.

Sassuolo

Muric 6

Walukiewicz 5,5

Idzes 5,5

Romagna 6. Dal 39′ Cande 5,5

Doig 5,5

I.Koné 5,5. Dall’81’ Cheddira sv

Matic 6,5

Thorstvedt 5. Dal 60′ Vranckx 5,5

Berardi 5,5. Dal 60′ Volpato 5,5

Pinamonti 5

Fadera 6. Dall’81’ Laurienté sv

Allenatore: Grosso 5,5

Deludono i giocatori più attesi in questo Sassuolo e il pensiero fa sostanzialmente a tre giocatori: Berardi, Pinamonti e Thorstvedt. Con quest’ultimo che ha qualche attenuante a livello fisico, ma di sicuro non brilla. Per il resto la punta neroverde sbaglia davvero troppo a livello tecnico, ha pochissimi palloni da punta e quindi la sua partita si svolge fuori dall’area, cercando magari qualche cross. Il problema è che sono quasi tutti sbagliati e neanche di poco. Berardi invece non salta mai l’uomo, pensa più che altro a innervosire qualche avversario, senza riuscirci. Silenzioso, ma neanche troppo, il solito Matic che dopo un inizio così così si conferma cuore, anima, testa, muscoli, del Sassuolo. Maestro.

Roma

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 6,5

Wesley 6,5. Dall’87’ Rensch sv

Cristante 6,5. Dal 65′ Pellegrini 6

Koné 7

Tsimikas 5. Dal 46′ Hermoso 5,5

El Aynaoui 5,5

Bailey 6. Dal 50′ Dovbyk 6

Dybala 7,5. Dal 65′ Soulé 6

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Manganiello 6

La Roma risorge alla grande dopo due sconfitte di fila in casa, confermandosi macchina infallibile in trasferta, un rullo compressore: solo vittorie. Oggi sicuramente anche e soprattutto grazie a un Dybala ispiratissimo, che sta bene fisicamente e si vede. Poi la classe è sempre quella. Il gol non è per niente banale, oltre che decisivo, perché si coordina alla perfezione e in una frazione di secondo e non era facile. Partita enorme anche per Mancini e Koné, subito dopo la Joya. Positivissima anche la prestazione di Cristante, Wesley, Celik e Ndicka. Bocciato, ancora una volta, Tsimikas mentre Hermoso conferma il momento non proprio brillantissimo. Nervoso e falloso, rischia.

Il tabellino di Sassuolo-Roma 0-1

Ammoniti: Mancini (R), Thorstvedt (S), Doig (S), Hermoso (R), Volpato (S), Grosso (S)

Marcatori: 16′ Dybala (R)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ Cande), Doig; I.Koné (81′ Cheddira), Matic, Thorstvedt (60′ Vranckx); Berardi (60′ Volpato), Pinamonti, Fadera (81′ Laurienté).

A disposizione: Turati, Missori, Coulibaly, Cande, Volpato, Iannoni, Vranckx, Lipani, Fadera, Moro, Cheddira, Pierini. Allenatore: Grosso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (dall’87’ Rensch), Cristante (65′ Pellegrini), Koné, Tsimikas (45′ Hermoso); El Aynaoui, Bailey( 50′ Dovbyk); Dybala (65′ Soulé).

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Sangaré, Rensch, Hermoso, Baldanzi, El Shaarawy, Ferguson, Soulé, Pisilli, Dovbyk, Pellegrini.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Berti-Fontemurato. IV Uomo: Fabbri. Var: Pezzuto. AVar: Sozza.