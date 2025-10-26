Lazio-Juve, doppio caos arbitrale: “È una pagliacciata”

A Roma, succede di tutto, le decisioni di Colombo fanno infuriare sia i biancocelesti che i bianconeri
Nel secondo tempo, si è letteralmente incendiata Lazio-Juventus. Partita segnata da alcune decisioni arbitrali contestate, la direzione di gara di Colombo non ha convinto. Sotto accusa, il fischietto designato, specialmente per la mancata espulsione di McKennie e un rigore non concesso alla Juventus.
Decisioni dalla lettura chiara, come confermato dall’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli, che ha spiegato, in diretta come nel primo caso il fallo e la seconda ammonizione dell’americano fossero automatiche, mentre, nel secondo caso, era evidente lo step on foot di Gila su Conceicao in piena area. Inevitabilmente, sui social si è scatenato il finimondo:
Arbitraggio inconcepibile all’Olimpico. Curioso di sentire il parere di Rocchi..,seconda espulsione non data. #laziojuventus
— Fabrizio de Feo (@fabridef) October 26, 2025
Aiuto che furtazzo ahahah, è un rosso evidentissimo.#LazioJuve #LazioJuventus
— Tuttocalcio&sport (@TuttocalcioS) October 26, 2025
Incredibile cosa ha appena combinato Colombo. Disastri su disastri arbitrali.#LazioJuventus
— Nunzio Corrasco (@ncorrasco) October 26, 2025
La pirateria uscide il calcio 😂😂😂 siamo gia alla fase ” titolare il brand” la rube non dece perdere stasera #LazioJuventus
— interista mourinhista (@IMourinhista) October 26, 2025
Stanno difendendo il brand con le unghie #LazioJuventus
— Diego (@diegomazzieri4) October 26, 2025
Di cosa parliamo? Di un fallo nettissimo e di secondo giallo automatico per #McKennie. Questa #SerieA è una pagliacciata. #LazioJuve
— Francesco Ponticiello (@Francescoponty) October 26, 2025
Incredibile rigore non dato alla #Juventus per step on foot. Anche #Gila si è reso conto dell’accaduto e si è messo subito le mani nei capelli con faccia preoccupata. Fermateli tutti a questi che è un disastro dietro l’altro#LazioJuventus
— Yuri Oggiano (@YuriOggiano) October 26, 2025
Rigore netto ma netto netto
Arbitro ridicolo#LazioJuve #LazioJuventus
— ⭐⭐⭐ Lazebrafelice ⭐⭐⭐ (@lazebrafelice) October 26, 2025
Scandaloso rigore non dato ! 2 pesi e misure quando si tratta della juventus #LazioJuventus
— CryptoCiokMaster (@Orociok90) October 26, 2025
Clamoroso rigore negato del Var alla Juventus!
LADRI #lazioJuventus
— Berto Francescoli (@B_Francescoli) October 26, 2025
Su ‘X’, tantissimi commenti inferociti da parte degli opposti schieramenti, ognuno con le sue ragioni per protestare. In un fine settimana già torrido dopo Napoli-Inter, si prevedono, per i prossimi giorni, altre polemiche a non finire.