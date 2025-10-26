Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio-Juve, doppio caos arbitrale: “È una pagliacciata”

Foto dell'autore

A Roma, succede di tutto, le decisioni di Colombo fanno infuriare sia i biancocelesti che i bianconeri

Nel secondo tempo, si è letteralmente incendiata Lazio-Juventus. Partita segnata da alcune decisioni arbitrali contestate, la direzione di gara di Colombo non ha convinto. Sotto accusa, il fischietto designato, specialmente per la mancata espulsione di McKennie e un rigore non concesso alla Juventus.

Andrea Colombo
Lazio-Juve, doppio caos arbitrale: “È una pagliacciata” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Decisioni dalla lettura chiara, come confermato dall’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli, che ha spiegato, in diretta come nel primo caso il fallo e la seconda ammonizione dell’americano fossero automatiche, mentre, nel secondo caso, era evidente lo step on foot di Gila su Conceicao in piena area. Inevitabilmente, sui social si è scatenato il finimondo:

Su ‘X’, tantissimi commenti inferociti da parte degli opposti schieramenti, ognuno con le sue ragioni per protestare. In un fine settimana già torrido dopo Napoli-Inter, si prevedono, per i prossimi giorni, altre polemiche a non finire.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie