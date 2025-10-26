Errore tecnico sul rigore, UFFICIALE: la gara sarà ripetuta

Il provvedimento non è tardato ad arrivare: la decisione ha fatto subito il giro del web

A prendersi le luci della ribalta in queste ore è inevitabilmente lo strascico di polemiche divampato dopo Napoli-Inter. A proposito del rigore concesso agli Azzurri per fallo su Di Lorenzo, si è materializzato una sorta di botta e risposta a disposta: prima l’intervento di Marotta, poi quello di Conte. La sensazione è che non sia affatto finita qui.

Rigori contestati e decisioni arbitrali piuttosto discutibili, dicevamo. Quanto successo in un match di Under 15, però, è andato oltre il paradossale. L’episodio in questione è avvenuto nel corso di Pontelungo-Olimpic, gara che si dovrà rigiocare alla luce di quanto successo al momento della concessione da parte dell’arbitro di un calcio di rigore divenuto in queste ore letteralmente virale.

Come attestato dal referto del giudice sportivo, negli ultimi minuti della partita sopra citata, con il risultato che premiava gli ospiti in vantaggio per 2-3, l’arbitro ha assegnato un penalty a favore del Pontelungo. Rigore che, però, il direttore di gara ha deciso di non far battere, decretando anzitempo la fine dell’incontro tra lo stupore generale e le proteste dei padroni di casa.

Rigore revocato e triplice fischio anticipato: il match dovrà essere rigiocato

Ovviamente il Pontelungo 1949 ha immediatamente presentato ricorso chiedendo la ripetizione della partita causato dall’errore tecnico del direttore di gara. Esposto che è stato accolto dal giudice sportivo che ha disposto la non omologazione del risultato pubblicando un referto puntuale nella descrizione di quanto successo:

“(…) Vista la regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio secondo cui ‘una volta che l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito’; osservato che trattasi di errore tecnico del direttore di gara (…) che avrebbe potuto comportare una modifica del risultato così da influenzarne il regolare svolgimento”, si decide “di non omologare il risultato conseguito sul campo” disponendo la ripetizione del match”.