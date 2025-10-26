DIRETTA Serie A, Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo il lunch match delle 12.30, si giocano le due gare in programma per le ore 15 dell’ottava giornata

Dopo la cocente sconfitta casalinga patita contro il Viktoria Plzen in Europa League, la Roma torna in campo e fa tappa in Emilia Romagna.

I giallorossi dell’allenatore Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento dopo aver perso la seconda partita casalinga, quella contro l’Inter di Cristian Chivu nel precedente turno di Serie A.

Di contro, i padroni di casa del Sassuolo di Fabio Grosso sono reduci dal pareggio a reti bianche contro una diretta concorrente alla salvezza come il Lecce, terzo risultato utile consecutivo.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-ROMA

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala.. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 18; Milan* 17; Inter* e Roma 15; Bologna e Como* 13; Udinese*, Atalanta* e Juventus 12; Cremonese* e Torino* 11; Sassuolo 10; Lazio, Cagliari 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa* 3.

*una gara in più

L’altra sfida delle 15 è quella che vede di fronte due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, il Verona e il Cagliari.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche conquistato sul campo del neopromosso Pisa di Alberto Gilardino.

Di contro, i rossoblu dell’allenatore Fabio Pisacane si presentano all’appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Bologna di Vincenzo Italiano nel turno precedente.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-CAGLIARI

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Gaetano, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane

