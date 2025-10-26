DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A con l’atteso big match tra i biancocelesti e i bianconeri

Ultima sfida in programma per la giornata numero otto, in attesa del turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e giovedì prossimo.

I padroni di casa della Lazio, guidati in panchina dall’ex Maurizio Sarri, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno a reti bianche conquistato sul campo dell’Atalanta di Ivan Juric nel turno precedente.

Di contro, la Juventus dell’altro ex della sfida Igor Tudor, è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Como di Fabregas in Serie A e il Real Madrid in Champions League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma punti 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Udinese, Atalanta e Juventus* 12; Cremonese e Torino 11; Sassuolo 10; Lazio*, Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa* 3

*una partita in meno