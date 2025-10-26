Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Foto dell'autore

Si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A con l’atteso big match tra i biancocelesti e i bianconeri

Ultima sfida in programma per la giornata numero otto, in attesa del turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e giovedì prossimo.

Tudor con espressione arrabbiata in conferenza stampa
Tudor (Ansa) – Calciomercato.it

I padroni di casa della Lazio, guidati in panchina dall’ex Maurizio Sarri, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno a reti bianche conquistato sul campo dell’Atalanta di Ivan Juric nel turno precedente.

Di contro, la Juventus dell’altro ex della sfida Igor Tudor, è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Como di Fabregas in Serie A e il Real Madrid in Champions League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma punti 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Udinese, Atalanta e Juventus* 12; Cremonese e Torino 11; Sassuolo 10; Lazio*, Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa* 3

*una partita in meno

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie