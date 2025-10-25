Napoli-Inter, Var non toglie il rigore: “Campionato falsato”

Un discusso calcio di rigore ha sbloccato Napoli-Inter: le reazioni a caldo dopo il penalty assegnato in favore dei campioni d’Italia

Napoli in vantaggio al Maradona. Lo scontro Scudetto è stato sbloccato da Kevin De Bruyne, poi uscito per infortunio, in seguito al calcio di rigore assegnato da Mariani. L’episodio ha subito scatenato polemiche.

Sui social, infatti, i tifosi dell’Inter sono increduli per la decisione di arbitro e Var. In diretta su ‘DAZN’, Luca Marelli ha analizzato così l’episodio: “Per me questo non è calcio di rigore perché il contatto è cercato da Di Lorenzo. Mkhitaryan è in corsa, questo è un contatto di gioco”.

Nuova bufera, dunque, su arbitro e soprattutto sul mancato intervento della sala Var. Alcuni tifosi nerazzurri parlano anche di “campionato falsato”: di seguito i tweet più significativi su X raccolti da Calciomercato.it.

Rigore assurdo. Anche solo per il fischio in differita. #NapoliInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 25, 2025

Cioè fatemi capire: non lo ha visto, glielo ha segnalato il guardalinee(penso) e il var non glielo fa’ vedere per fargli giudicare l’entità del contatto? Cioè sto rigore è stato assegnato dal guardalinee? Ahahahahahah dai chiudete tutto. — AUSILIO DIMETTITI (@DileoAlberto) October 25, 2025

il rigore dato al Napoli é inesistente,non c’è alcun fallo. Una cosa clamorosa. #SerieA #NapoliInter — La Roma in Vantaggio (@_AbelBalbo_) October 25, 2025

Ma che rigore è ?

Che scempio @SerieA @AIA_it VERGOGNA — Caro Sello (@M4RIN0) October 25, 2025

La dinamica del rigore “suggerito” a Mariani è abbastanza chiara: #DiLorenzo allarga la gamba sinistra e va a prendersi il contatto con #Mkhitaryan. Da tempo l’indicazione è non premiare questo tipo di giocata. Il Var conferma. Sbagliano tutti.#NapoliInter pic.twitter.com/syOCotZ4gZ — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 25, 2025

Il rigore concesso al Napoli, come quello dato al Milan, la dice lunga su chi non deve assolutamente vincere il campionato e su chi tra le altre sue dovrà vincerlo, complimenti, bello schifo. — Lou Scafandro (@LScafandro) October 25, 2025

Anche il giornalista Giovanni Capuano, su X, ha commentato: “La dinamica del rigore “suggerito” a Mariani è abbastanza chiara: Di Lorenzo allarga la gamba sinistra e va a prendersi il contatto con Mkhitaryan. Da tempo l’indicazione è non premiare questo tipo di giocata. Il Var conferma. Sbagliano tutti”. L’episodio farà discutere ancora a lungo.