Napoli-Inter, Chivu traccia la strada: “Non possiamo buttarle al vento”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del ‘Maradona’, il tecnico nerazzurro ha analizzato gli episodi salienti del match

Acqua sul fuoco. Nel post partita di Napoli-Inter, Christian Chivu ha preferito parlare di quanto messo in evidenza dagli oltre 100 minuti di gioco della partita del ‘Maradona’ non focalizzando la sua attenzioni sulle polemiche legate al rigore concesso agli Azzurri e al battibecco che ha visto protagonisti Lautaro Martinez e Antonio Conte.

Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN: “Desidero parlare della partita e soprattutto del primo tempo quando abbiamo provato a stare nel match creando tante occasioni e colpendo due pali. Nella ripresa non abbiamo fatto male, ma abbiamo perso equilibrio dal momento che c’era tanta voglia”.

Chivu poi individua un momento particolare dopo il quale la sua squadra si è in un certo senso snaturato: “Abbiamo speso tante energie nel litigare con la loro panchina perdendo lucidità e buttando al vento energie senza motivo. Ciò che è successo tra Conte e Lautaro non mi interessa; piuttosto, mi interessa che non si sprechino inutilmente le energie per litigare con gli avversari, dobbiamo pensare al gioco e ai nostri obiettivi”.