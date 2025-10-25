Atalanta
Napoli-Inter, che tensione: duro faccia a faccia tra Lautaro e Conte

Foto dell'autore

Brutte immagini in Napoli-Inter, con lo scontro verbale tra Lautaro Martinez e Antonio Conte: cos’è successo

Poco dopo l’ora di gioco, la tensione al Maradona si è alzata vertiginosamente con il risultato temporaneo di 2-1 per gli azzurri. A palla ferma, Antonio Conte e Lautaro Martinez hanno avuto un diverbio a distanza. I due non se le sono mandate a dire. Il mister azzurro ha mimato il gesto con le mani del “parli troppo”, mentre l’argentino si è avvicinato a muso duro verso la panchina del Napoli.

Antonio Conte e Lautaro Martinez
Antonio Conte e Lautaro Martinez (LaPresse) Calciomercato.it

A dividerli è stato necessario l’intervento di tutti, calciatori e staff delle due panchine. Al termine del diverbio, l’arbitro Mariani ha ammonito Antonio Conte per comportamento.

Chiaramente, sembra tutto ricondurre a vecchie storie dell’esperienza nerazzurra di Conte. I due, infatti, è noto che hanno avuto dei trascorsi non proprio memorabili all’Inter. Fece molto scalpore un vecchio diverbio, in cui Lautaro dopo la sostituzione mandò a quel paese Conte. E la risposta del tecnico fu emblematica: “Fenomeno del ca**o”. I due si riappacificarono, ma evidentemente non del tutto.

